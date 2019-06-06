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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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ПМЭФ-2019 ,  
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Мединский назвал сериал «Чернобыль» «мастерски сделанным фильмом»

Министр культуры Владимир Мединский похвалил сериал «Чернобыль», произведенный американским кабельным телеканалом HBO в сотрудничестве с телекомпанией Sky. Об этом он заявил на полях ПМЭФ, сообщает «РИА Новости».

«Фильм сделан мастерски. Ожидаемой «красной клюквы» там нет, есть только какие-то мелочи. Он снят с большим уважением к простым людям. Мы думали, что будет хуже», — заявил Мединский, отметив, что посмотрел три серии.

Телесериал повествует о событиях 1986 года, когда на Чернобыльской АЭС взорвался четвертый энергоблок. Сюжет строится вокруг усилий по ликвидации последствий и попытки группы персонажей выяснить, что могло стать причиной аварии.

Режиссер картины — шведский музыкант и клипмейкер Йохан Ренк, известный по сериалам «Во все тяжкие», «Ходячие мертвецы» и «Викинги». Сериал состоит из пяти серий.

Вскоре после премьеры телесериал получил самую высокую оценку пользователей сайта о кино IMDb, обойдя по этому показателю «Игру престолов» и «Во все тяжкие».

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Теги: министр культуры, сериал, Чернобыль, ПМЭФ
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