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Шесть фильмов, кроме «Чернобыля», о реальных катастрофах

«Чернобыль» HBO претендует на звание одного из главных сериалов года. Критика и замечания о недочетах в передаче советского быта тонут в массе восторженных отзывов. Англо-шведские создатели «Чернобыля» во главе с режиссером Юханом Рэнком дотошно не только воспроизвели трагические события чернобыльской аварии и ликвидации ее последствий, но и старались передать характеры жителей позднего СССР, от простых рабочих до высших партийных функционеров. Далеко не всегда режиссерам, которые берутся экранизировать истории настоящих трагедий, удается сделать это столь успешно. Фильмы, посвященные реальным катастрофам, — в обзоре РБК
«Живые» (1993)
Фото: Buena Vista

Фильм американского режиссера Фрэнка Маршалла снят по книге Пирса Пола Рида «Живые: история спасшихся в Андах». Она рассказывает об авиакатастрофе, которая произошла в горах в 1972 году. Самолет уругвайской авиакомпании, совершавший рейс из Монтевидео в Сантьяго, потерпел крушение в Андах 13 октября. Из 40 пассажиров и пяти членов экипажа 12 погибли во время катастрофы. Остальные выжили, но оказались в тяжелейших условиях заснеженного высокогорья. Власти прекратили поисковые операции на восьмой день. Этому способствовала ошибка пилотов, неправильно указавших координаты.

Выжившие построили себе укрытие из остатков самолета. Когда закончились запасы пищи, им пришлось пойти на каннибализм. Трое самых крепких мужчин несколько раз предпринимали попытки выбраться из горной ловушки и позвать на помощь, но суровые погодные условия каждый раз заставляли их возвращаться к самолету. Лишь спустя полтора месяца все же удалось добраться до чилийской деревни и позвать на помощь. 22 декабря спасательные службы наконец смогли забрать остававшихся на месте крушения 13 человек.

Бюджет фильма составил $32 млн, в прокате он собрал $36,7 млн. Рейтинг картины на IMDb — 7,1, на «Кинопоиске» — 7,751. Фильм получил смешанные отзывы. Главной темой для обсуждения стал «вдохновляющий» тон повествования о страшных событиях выживания и вынужденного людоедства. Одни критики нашли этот мотив уместным и правильным, другие заявили о недопустимости рассказывать о столь трагической истории в подобном тоне

«Башни-близнецы» (2006)
Фото: Paramount

Фильм Оливера Стоуна «Башни-близнецы» посвящен событиям 11 сентября 2001 года, когда управляемые террористами-смертниками угнанные пассажирские самолеты врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Картина рассказывает о подвиге нью-йоркских полицейских, которые сразу после теракта отправились спасать граждан, оставшихся в горящих зданиях. Главные роли в фильме исполнили Николас Кейдж и Майкл Менья.

Бюджет картины составил $65 млн, в прокате она собрала на $5 млн больше. За точность в передаче событий и правильный эмоциональный тон фильма Стоуна похвалили мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и полицейские, которые принимали участие в ликвидации последствий катастрофы. Критики отмечают, что Оливер Стоун, который часто использует собственные фильмы как способ выражения своей политической позиции, здесь этого делать не стал и снял драму о судьбах простых людей, оказавшихся в эпицентре ужасных разрушений

«Неуправляемый» (2010)
Фото: 20th Century Fox

Фильм американского режиссера Тони Скотта «Неуправляемый» повествует о железнодорожном инциденте 2001 года в Огайо. Тепловоз, который тянул состав из 47 вагонов, груженных токсичными химикатами, потерял управление. Машинист выпрыгнул из кабины, чтобы перевести стрелки и остановить поезд, но не успел забраться обратно, так как тот начал набирать скорость. До полной остановки он успел проехать 106 км, на некоторых участках пути разгоняясь до 70 км/ч. Чтобы остановить поезд, железнодорожники сперва догнали его на другом локомотиве и сцепились с составом на высокой скорости — это позволило включить реостатную систему торможения, которая плавно снизила скорость. Когда она упала до 18 км/ч, еще один машинист запрыгнул в кабину переднего тепловоза и наконец остановил его.

Героических железнодорожников в фильме Скотта сыграли Дэнзел Вашингтон, Крис Пайн и Итан Сапли. Критики в основном оценили фильм положительно. Американец Роджер Эберт, например, похвалил Скотта за передачу специфики погони на железной дороге и понятное каждому объяснение подвига. Бюджет фильма составил около $100 млн, в прокате он собрал $167 млн

«33» (2014)
Фото: Каро-Премьер

Чилийско-колумбийский фильм «33» рассказывает историю аварии на шахте в чилийском городе Сан-Хосе. Обвал запер 33 шахтера в забое, и они провели в заточении 69 дней — дольше, чем кто-либо прежде в аналогичных ситуациях. Спасатели пробурили скважину в толще горной породы и через нее достали всех шахтеров на поверхность в спасательной капсуле. Операция заняла много времени, но увенчалась успехом: все 33 человека были спасены, никто не получил серьезного вреда здоровью ни во время сидения под землей, ни в ходе спасательной операции.

Роль Марио Сепульдевы, фактического лидера горняков, исполнил Антонио Бандерас; одного из шахтеров сыграл Марио Касас. Бюджет составил $26 млн — на $2 млн меньше, чем сумма, собранная в прокате. Фильм получил смешанную критику. Многие отмечали высокую степень эмоциональной напряженности, в которой раскрываются и драматичность ситуации, и героизм человеческого духа, но картину критиковали за обилие клише, в первую очередь за раздутый героизм персонажа Бандераса, а также за большую долю вымысла режиссера Патрисии Ригген. Это, по мнению некоторых критиков, неуместно для ленты, которая рассказывает недавнюю историю и все действующие герои которой живы

«Спитак» (2018)
Фото: кинокомпания «Телесто»

Российско-армянский фильм «Спитак», снятый Александром Коттом, был приурочен к 30-й годовщине одного из самых разрушительных землетрясений в современной истории, которое случилось в Армении в 1988 году. Подземные толчки унесли жизни более 25 тыс. человек, 140 тыс. остались инвалидами, дома более чем полумиллиона жителей были полностью разрушены.

Фильм рассказывает о жителе Армении по имени Гор. Он вырос в Спитаке, но потом уехал в Москву. Узнав о землетрясении из новостей, Гор возвращается домой и обнаруживает родной город полностью разрушенным. Его бывшая жена и дети пропали под завалами. Фильм был номинирован на «Оскар» от Армении, но приза не получил. Критики отмечают достоверность картины и точное изображение логистики спасательных служб, но критикуют ее за эмоциональную сдержанность и прорехи в сюжете

«Курск» (2018)
Фото: Belga Productions

Бельгийско-люксембургский фильм Томаса Винтерберга «Курск» посвящен истории затопления одноименной российской подводной лодки и неудачной спасательной операции. 12 августа 2000 года в Баренцевом море атомный ракетный крейсер Северного флота получил серьезное повреждение: по официальной версии, причиной стал взрыв одной из торпед на борту. После этого корабль пропал с радаров. Через три дня «Курск» был обнаружен на дне. Российские военные несколько раз пытались спасти экипаж, но это так и не удалось сделать. Только 21 августа норвежские водолазы, которых несколько дней не допускали к спасательным работам, смогли проникнуть на лодку, чтобы констатировать, что все 118 членов экипажа погибли от нехватки кислорода или затопления.

Главные роли в картине Винтерберга исполнили Колин Ферт, Матиас Шоннартс, Леа Сейду и Макс фон Сюдов. Фильм рассказывает истории моряков, которые медленно погибают в замкнутом пространстве, их семей, тщетно ждущих на берегу, и военных бюрократов, тормозящих спасательную операцию, что в конечном итоге приводит к катастрофе. Иностранной публике кино понравилось: высоких оценок заслужил эмоциональный накал фильма, который передается в том числе с помощью необычных операторских приемов. Некоторые критики, особенно отечественные, обратили внимание на крайне неточное изображение российских реалий. Бюджет фильма оценивают в $20 млн, а судить о сборах пока рано: прокат «Курска» в США начнется 21 июня 2019 года, а на российский экран он выйдет на неделю позже

Автор: Александр Артамонов
Теги: мультимедиа, Чернобыль, зарубежные фильмы
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