Шесть фильмов, кроме «Чернобыля», о реальных катастрофах

«Живые» (1993)

Фильм американского режиссера Фрэнка Маршалла снят по книге Пирса Пола Рида «Живые: история спасшихся в Андах». Она рассказывает об авиакатастрофе, которая произошла в горах в 1972 году. Самолет уругвайской авиакомпании, совершавший рейс из Монтевидео в Сантьяго, потерпел крушение в Андах 13 октября. Из 40 пассажиров и пяти членов экипажа 12 погибли во время катастрофы. Остальные выжили, но оказались в тяжелейших условиях заснеженного высокогорья. Власти прекратили поисковые операции на восьмой день. Этому способствовала ошибка пилотов, неправильно указавших координаты.

Выжившие построили себе укрытие из остатков самолета. Когда закончились запасы пищи, им пришлось пойти на каннибализм. Трое самых крепких мужчин несколько раз предпринимали попытки выбраться из горной ловушки и позвать на помощь, но суровые погодные условия каждый раз заставляли их возвращаться к самолету. Лишь спустя полтора месяца все же удалось добраться до чилийской деревни и позвать на помощь. 22 декабря спасательные службы наконец смогли забрать остававшихся на месте крушения 13 человек.

Бюджет фильма составил $32 млн, в прокате он собрал $36,7 млн. Рейтинг картины на IMDb — 7,1, на «Кинопоиске» — 7,751. Фильм получил смешанные отзывы. Главной темой для обсуждения стал «вдохновляющий» тон повествования о страшных событиях выживания и вынужденного людоедства. Одни критики нашли этот мотив уместным и правильным, другие заявили о недопустимости рассказывать о столь трагической истории в подобном тоне