Климатолог РАН предупредил москвичей о возможных торнадо и смерчах

На этой неделе в столичном регионе, по прогнозам синоптиков, установится 30-градусная жара. Ее пик придется на среду

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Смена жаркой погоды на более холодную в Москве и Подмосковье в конце недели может способствовать возникновению шквалов, смерчей и торнадо. Об этом РБК сообщил заместитель директора Института физики атмосферы им. А. Обухова РАН Владимир Семенов.

«Это связано с тем, что во время жары атмосфера нагревается, насыщается влагой. А водяной пар — это скрытое тепло, которое при охлаждении конденсируется, и скрытая энергия переходит в энергию атмосферного движения. Мы это наблюдаем в южных регионах, когда стоит жара, ей на смену приходит холодная воздушная масса и возникает сильный ветер», — объяснил климатолог.

Семенов отметил, что возникновение шквалов, смерчей и торнадо можно точно предсказать лишь за несколько часов.

В беседе с агентством «Говорит Москва» Семенов уточнил, что наиболее опасный период для возникновения смерчей и торнадо — конец мая и начало июня. В дальнейшем, по его словам, таких явлений можно ожидать, если жара устанавливается на десять дней и более. Вероятность возникновения таких явлений остается вплоть до сентября-октября.