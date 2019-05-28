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Климатолог РАН предупредил москвичей о возможных торнадо и смерчах
На этой неделе в столичном регионе, по прогнозам синоптиков, установится 30-градусная жара. Ее пик придется на среду
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Смена жаркой погоды на более холодную в Москве и Подмосковье в конце недели может способствовать возникновению шквалов, смерчей и торнадо. Об этом РБК сообщил заместитель директора Института физики атмосферы им. А. Обухова РАН Владимир Семенов.

«Это связано с тем, что во время жары атмосфера нагревается, насыщается влагой. А водяной пар — это скрытое тепло, которое при охлаждении конденсируется, и скрытая энергия переходит в энергию атмосферного движения. Мы это наблюдаем в южных регионах, когда стоит жара, ей на смену приходит холодная воздушная масса и возникает сильный ветер», — объяснил климатолог.

Семенов отметил, что возникновение шквалов, смерчей и торнадо можно точно предсказать лишь за несколько часов.

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В беседе с агентством «Говорит Москва» Семенов уточнил, что наиболее опасный период для возникновения смерчей и торнадо — конец мая и начало июня. В дальнейшем, по его словам, таких явлений можно ожидать, если жара устанавливается на десять дней и более. Вероятность возникновения таких явлений остается вплоть до сентября-октября.

Ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков заявил РБК, что после сильной жары в Москве и Подмосковье возможны грозы. А вот появление смерчей и торнадо, по его мнению, маловероятно.

«Теплый воздух над Москвой граничит с прохладной воздушной массой на севере. На границе этих масс будут кучево-дождевые облака и шквалистый ветер. Но оснований полагать, что он будет особенно разрушительным, у нас нет», — сказал он.

Ранее синоптики сообщили, что к середине недели в московском регионе установится 30-градусная жара. Максимального значения столбики термометров достигнут в среду, когда воздух в столице прогреется до 32 градусов.

Авторы: Любовь Порываева, Мария Бондаренко
Теги: погода, жара, торнадо, смерч
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