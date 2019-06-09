Эксперты оценили разные варианты уничтожения человечества

Британское интернет-маркетинговое агентство Blueclaw составило список потенциальных катастроф, которые могут уничтожить жизнь на Земле. Например, изменение климата может привести к концу света через 2136 лет

Фото: David Gray / Reuters

Человечество может погибнуть от климатических изменений, ядерной войны, эпидемий или столкновения Земли с астероидом, говорится в исследовании британского интернет-маркетингового агентства Blueclaw, опубликованном 5 июня (есть в распоряжении РБК). Основные результаты работы опубликованы на специальном сайте, она построена на основе компиляции данных из 50 различных источников.

Глобальное потепление

К 2055 году глобальная температура может повыситься на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой (1850–1900 годы), следует из данных Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC). Если после этого времени Земля продолжит нагреваться теми же темпами, что и сегодня (примерно 0,2 градуса за десятилетие), температура в мире поднимется на 44 градуса через 2 136 лет. Blueclaw расценивает этот уровень как критический для человечества — в таком случае уровень мирового океана поднимется настолько, что вода затопит сушу.

Самое вероятное место на планете, где может произойти катастрофическое наводнение, — Бангладеш: там случилось 14 наводнений с 2008 года.

Самая разрушительная серия наводнений была зафиксирована в Китае в 1931 году — тогда погибли 3,7 млн человек.

Одним из последствий глобального потепления будут участившиеся цунами. Специалисты Политехнического университета Виргинии подсчитали, что повышение уровня океана на 0,5 м увеличит вдвое частоту возникновения цунами и мощность их воздействия, поскольку даже относительно небольшие землетрясения смогут вызывать разрушительные волны.