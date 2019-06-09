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Эксперты оценили разные варианты уничтожения человечества
Британское интернет-маркетинговое агентство Blueclaw составило список потенциальных катастроф, которые могут уничтожить жизнь на Земле. Например, изменение климата может привести к концу света через 2136 лет
Фото: David Gray / Reuters

Человечество может погибнуть от климатических изменений, ядерной войны, эпидемий или столкновения Земли с астероидом, говорится в исследовании британского интернет-маркетингового агентства Blueclaw, опубликованном 5 июня (есть в распоряжении РБК). Основные результаты работы опубликованы на специальном сайте, она построена на основе компиляции данных из 50 различных источников.

Глобальное потепление

К 2055 году глобальная температура может повыситься на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой (1850–1900 годы), следует из данных Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC). Если после этого времени Земля продолжит нагреваться теми же темпами, что и сегодня (примерно 0,2 градуса за десятилетие), температура в мире поднимется на 44 градуса через 2 136 лет. Blueclaw расценивает этот уровень как критический для человечества — в таком случае уровень мирового океана поднимется настолько, что вода затопит сушу.

  • Самое вероятное место на планете, где может произойти катастрофическое наводнение, — Бангладеш: там случилось 14 наводнений с 2008 года.
  • Самая разрушительная серия наводнений была зафиксирована в Китае в 1931 году — тогда погибли 3,7 млн человек.

Одним из последствий глобального потепления будут участившиеся цунами. Специалисты Политехнического университета Виргинии подсчитали, что повышение уровня океана на 0,5 м увеличит вдвое частоту возникновения цунами и мощность их воздействия, поскольку даже относительно небольшие землетрясения смогут вызывать разрушительные волны.

Основываясь на количестве жертв самого смертоносного цунами в истории (в Индийском океане в 2004 году), эксперты Blueclaw оценили, что повышение глобальной температуры на два градуса может привести к цунами, которое унесет жизни 173 тыс. человек.

Смертельные заболевания

Среди смертельных заболеваний, эпидемии которых могут поразить планету, агентство перечисляет туберкулез, малярию, сезонный грипп, лихорадку Эбола, менингит, легочную и бубонную чуму, лихорадку Ласса, холеру, желтую лихорадку, вирус Марбург.

  • Самым страшным признан туберкулез, а наиболее вероятными очагами его распространения — Нигерия, Индия, Индонезия и Китай.
  • В 2017 году туберкулезом заразились в мире 10 млн человек, а умерли от него около 2 млн. Исходя из этих оценок, население Земли было бы истреблено за 4 812 лет.

Ядерная катастрофа

В 2019 году эксперты американского издания «Бюллетень ученых-атомщиков» установили символические часы Судного дня, которые отражают их представление о неизбежности ядерной катастрофы, в двух минутах до полуночи (момент катастрофы). В феврале 2021 года истекает основополагающий договор между Россией и США об ограничении ядерных вооружений, подписанный в 2010 году Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, и стороны пока далеки от его продления. «Никакого формального оформления переговорного процесса нет, а в 2021 году все закончится. Обращаю ваше внимание — вообще не будет никаких инструментов, ограничивающих гонку вооружений», — сказал 6 июня президент России Владимир Путин.

  • США удерживают первое место в мире по количеству проведенных ядерных испытаний — 1030, последнее было осуществлено в 1992 году.
  • Мощнейшей атомной бомбой, которой располагали США, является термоядерная бомба B41, принятая на вооружение Стратегическим командованием ВВС США в 1960-х годах.
  • Взрыв этой бомбы сегодня привел бы к гибели 1,4 млн человек. Понадобился бы 5 351 такой взрыв, чтобы уничтожить все человечество, пишет Blueclaw.

Хотя Россия (Советский Союз) провела меньше ядерных испытаний (715), именно она разработала самую мощную ядерную бомбу в истории — РДС-220, или «Царь-бомбу». Если бы она сработала сегодня, взрыв унес бы жизни 18,3 млн человек, оценивает агентство. Все человечество было бы уничтожено после 4 206 взрывов.

Астероид

Крупное импактное событие (столкновение астероида с Землей) сегодня считается маловероятным, однако NASA ведет мониторинг таких потенциальных инцидентов на предстоящие 100 лет. Один из астероидов, за которым следят американские специалисты, — Florence, околоземное небесное тело диаметром до 4,9 км, считающееся потенциально опасным для Земли.

В Мексике находится один из крупнейших древних кратеров Чиксулуб, образовавшийся, как считается, около 65 млн лет назад в результате удара астероида. По данным австралийского инженера Майкла Пейна, диаметр этого небесного тела составлял около 11 км. В наши дни астероид такого размера мог бы привести к гибели 8 млрд человек, то есть всего населения Земли. Удар меньшего астероида — Florence — мог бы привести к гибели 1,2 млрд жителей планеты.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: конец света, ядерная война, астероид Florence, глобальное потепление ..., глобальная катастрофа
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