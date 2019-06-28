В России запретили держать дома львов, обезьян, пингвинов, гиен и акул

Если животное из утвержденного правительством списка приобретено до 1 января 2020 года, оно может находиться на домашнем содержании владельца. Запрет не распространяется на содержание животных в зоопарках, цирках и океанариумах

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Правительство утвердило список запрещенных к содержанию в неволе животных. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Устанавливается запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для их владельцев (крупных хищных животных, ядовитых животных), а также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья, вплоть до гибели», — указано в сообщении на сайте правительства.

В частности, речь идет о кобрах и мамбах, комодском варане, каймановых черепахах, скорпионах, тарантулах. Запрещено содержание в домашних условиях волков, медведей, тигров, львов, гиен. Под запрет попали китообразные и приматы. Среди птиц под запретом оказались пингвины, соколы, совы, а также страусы. Из рыб нельзя содержать дома скатов, акул, окуней, угрей.

Отмечается, что запрет не распространяется на содержание животных из этого списка в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах. Если животное из этого списка приобретено до 1 января 2020 года, оно может находиться на содержании владельца.