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В России запретили держать дома львов, обезьян, пингвинов, гиен и акул
Если животное из утвержденного правительством списка приобретено до 1 января 2020 года, оно может находиться на домашнем содержании владельца. Запрет не распространяется на содержание животных в зоопарках, цирках и океанариумах
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Правительство утвердило список запрещенных к содержанию в неволе животных. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Устанавливается запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для их владельцев (крупных хищных животных, ядовитых животных), а также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья, вплоть до гибели», — указано в сообщении на сайте правительства.

В частности, речь идет о кобрах и мамбах, комодском варане, каймановых черепахах, скорпионах, тарантулах. Запрещено содержание в домашних условиях волков, медведей, тигров, львов, гиен. Под запрет попали китообразные и приматы. Среди птиц под запретом оказались пингвины, соколы, совы, а также страусы. Из рыб нельзя содержать дома скатов, акул, окуней, угрей.

Отмечается, что запрет не распространяется на содержание животных из этого списка в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах. Если животное из этого списка приобретено до 1 января 2020 года, оно может находиться на содержании владельца.

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Кроме того, согласно постановлению можно содержать животных, включенных в список, в неволе, которые пострадали и не могут в данный момент находиться в естественной среде. Необходимо уведомить Росприроднадзор и содержать пострадавших животных дома до момента их передачи в приюты и питомники. Также позволяется содержать данных животных в неволе на время их лечения и дальнейшей передачи их в зоопарки, цирки, дельфинарии. Правительство разрешило содержать запрещенных списком животных в организациях, основной целью которых является разведение животных в целях сохранения генетического фонда объектов животного мира.

В феврале Минприроды предлагало внести в список кобр, гадюк, скорпионов и ряд пауков, тюленей, моржей и китообразных, медведей, леопардов и пантер, гепардов, рысей, пум, жирафов и бегемотов.

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В июне в Совете Федерации рекомендовали правительству рассчитывать возможное число кошек и собак в квартире. Определять допустимое количество питомцев планируется исходя из площади жилого помещения. Также, по мнению сенаторов, необходимо установить административную ответственность за нарушение закона об ответственном обращении с животными, в том числе за жестокое обращение. На данный момент действует уголовная ответственность, наступающая в случае гибели питомца.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: дикие животные
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