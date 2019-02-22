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Минприроды предложило запретить держать дома тигров, змей, моржей, пауков
Минприроды подготовило список запрещенных для содержания в домашних условиях животных. Так, частным лицам и предпринимателям запретят держать дома тигров, ядовитых змей и пауков, морских млекопитающих и человекообразных обезьян

Министерство природных ресурсов и экологии подготовило список животных, которых предлагает запретить к содержанию в домашних условиях. Проект постановления правительства опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

После утверждения правительством под запрет могут попасть:

  • крупные хищники, вес которых во взрослом состоянии превышает 20 кг, из семейств медвежьих и кошачьих (сюда относятся в частности, тигры, ирбисы, гепарды, рыси и др.)
  • ядовитые змеи и пауки, представляющие опасность для человека (аспиды, гадюки, ужеобразные и винные змеи, скорпионы, каракурты)
  • морские млекопитающие, создание удовлетворительных условий для которых труднореализуемо. Среди них — ламантины и другие представители отряда сирен, китообразные, тюлени и моржи
  • крупные животные, создание удовлетворительных условий содержания которых в жилых домах труднореализуемо (человекообразные обезьяны, жирафы, слоны, пингвины, тапиры, дикобразы, журавли, бегемоты и др).

Список является дополнением к закону о жестоком обращении с животными, принятом в декабре прошлого года.

Кроме того, ведомство подготовило проект постановления, устанавливающего перечень исключений для животных из запрещенного списка. Таких животных можно содержать в лицензированных зоопарках, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах. Кроме того, допускается временное содержание травмированных и беспомощных животных или либо «животных без владельца», до момента их передачи в специализированные учреждения или выпуска в естественную среду обитания.

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Также животных могут содержать организации и индивидуальные предприниматели, не получившие на это лицензию. Это возможно, если целью их работы является сохранение ресурса и генетического фонда объектов животного мира. Профильным научным учреждениям также разрешат держать животных.

Кроме того, некоторые крупные животные, которые находятся в перечне из-за сложности содержания в жилых домах, могут содержаться на земельном участке, если владельцу удалось создать для этого соответствующие закону условия.

Это, например, животные отряда хоботные (в частности, слоны), животные отряда двурезцовые сумчатые (кенгуру, серый коала, вомбат), носороги, бегемоты, жирафы, человекообразные обезьяны, австралийские страусы, пингвины, дикобразы и др.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Минприроды, защита животных
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