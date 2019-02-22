Минприроды предложило запретить держать дома тигров, змей, моржей, пауков

Минприроды подготовило список запрещенных для содержания в домашних условиях животных. Так, частным лицам и предпринимателям запретят держать дома тигров, ядовитых змей и пауков, морских млекопитающих и человекообразных обезьян

Министерство природных ресурсов и экологии подготовило список животных, которых предлагает запретить к содержанию в домашних условиях. Проект постановления правительства опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

После утверждения правительством под запрет могут попасть:

крупные хищники, вес которых во взрослом состоянии превышает 20 кг, из семейств медвежьих и кошачьих (сюда относятся в частности, тигры, ирбисы, гепарды, рыси и др.)

ядовитые змеи и пауки, представляющие опасность для человека (аспиды, гадюки, ужеобразные и винные змеи, скорпионы, каракурты)

морские млекопитающие, создание удовлетворительных условий для которых труднореализуемо. Среди них — ламантины и другие представители отряда сирен, китообразные, тюлени и моржи

крупные животные, создание удовлетворительных условий содержания которых в жилых домах труднореализуемо (человекообразные обезьяны, жирафы, слоны, пингвины, тапиры, дикобразы, журавли, бегемоты и др).

Список является дополнением к закону о жестоком обращении с животными, принятом в декабре прошлого года.

Кроме того, ведомство подготовило проект постановления, устанавливающего перечень исключений для животных из запрещенного списка. Таких животных можно содержать в лицензированных зоопарках, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах. Кроме того, допускается временное содержание травмированных и беспомощных животных или либо «животных без владельца», до момента их передачи в специализированные учреждения или выпуска в естественную среду обитания.