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Евро/Доллар $1,16 (+2,61%) прогноз Societe Generale к 31.12.19 Купить
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
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В Совфеде предложили ограничить число животных в жилых домах

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендовал правительству рассчитывать возможное число кошек и собак в квартире. Определять допустимое количество питомцев планируется исходя из площади жилого помещения, рассказала «Парламентской газете» сенатор Ирина Гехт. Данные поправки планируется утвердить на заседании комитета.

Также, по мнению сенаторов, необходимо установить административную ответственность за нарушение закона об ответственном обращении с животными, в том числе за жестокое обращение. Сегодня есть уголовная ответственность, наступающая в случае гибели питомца.

Кроме того, в Совфеде предлагают ввести обязательную идентификацию домашних животных, создав единую информационную базу данных их учета. В частности, планируют штрафовать за нарушения ветеринарных правил регистрации и содержания питомцев.

Среди предложений Минприроды также введение единых правил перемещения дельфинов и других морских млекопитающих для обеспечения их здоровья.

Теги: жестокое обращение с животными, Совет Федерации
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