Звериный размах: сколько зарабатывают самые популярные животные

17 мая умерла Grumpy Cat («хмурая кошка»), самая знаменитая кошка в мире по кличке Соус Тардар. Ее популярность сделала хозяйку миллионершей. Сколько зарабатывают владельцы известных животных на аккаунтах своих питомцев — в обзоре РБК
Количество подписчиков в Instagram: 9 млн
Померанский шпиц Джифф Пом — самая популярная собака в мире. Пес рекламировал торговые сети Target и Banana Republic, присутствовал как специальный гость на играх клуба Los Angeles Dodgers, снялся в клипе Dark Horse американской певицы и композитора Кэти Перри. Джифф Пом внесен в Книгу рекордов Гиннесса: он быстрее всех собак в мире умеет бегать на двух лапах. Рекорд Джиффа — 10 м за 6,56 секунды и 5 м на передних лапах за 7,76 секунды.
Его хозяева открыли онлайн-магазин, где продают игрушки Jiff Pom, журналы, рамки для фотографий и другие вещи с изображением собаки. Каждый рекламный пост с участием Джиффа в 2018 году приносил примерно $17,5 тыс. С увеличением числа подписчиков эта сумма, предположительно, возрастет до $35 тыс. за пост
Количество подписчиков в Instagram: 3,8 млн
Мопс Даг прославился благодаря серии пародийных фото на эротические селфи звезды американского реалити-шоу Ким Кардашьян. Даг — светский персонаж, он появляется на музыкальных фестивалях и кинопремьерах, присутствует на мероприятиях Эда Ширана, Джастина Бибера, Меган Трейнор и многих других знаменитостей. Как и Джифф Пом, он снялся в клипе у Кэти Перри, но на песню Swish Swish. В интернет-магазине Дага можно купить разнообразные сувениры с его изображением: от мягких игрушек до зонтов. Мопс зарабатывает около $500 тыс. в год
Количество подписчиков в Instagram: 4 млн
Налу первые владельцы отдали котенком в приют. Там ее нашла Варисири Матхачиттифан. С помощью Instagram она решила привлечь внимание к судьбе брошенных животных, 75% которых усыпляют в приютах из-за нехватки мест. Так Нала стала самой известной кошкой в Instagram. У Налы есть свой онлайн-магазин, где продаются майки для детей и взрослых с ее изображениями. От ее имени ведется блог. Пост с участием Налы стоит $15,5 тыс.
Количество подписчиков в Instagram: 2,8 млн
Хозяйка Джунипер, Джессика Коккер, написала книгу о ней — «Самая счастливая лиса в мире». Джунипер — самая популярная лисица в Instagram. Джессика делится историями о ней и помогает узнать о характере и поведении рыжих лис, а также о том, каково содержать дома дикого зверя. Рекламный пост с Джунипер обойдется в $5 тыс. В онлайн-магазине можно купить футболки, толстовки, открытки и постеры с ее изображением. Или усыновить собаку: в разделе The Fosters размещены истории о животных, которые ищут хозяев
Количество подписчиков в Instagram: 1,8 млн
Кошка Венера из Северной Каролины прославилась благодаря мордочке — одна половина ее рыжая, с голубым глазом, а вторая — черная с зеленым. Необычная внешность превратила животное в звезду Instagram. В 2016 году у Венеры появился аккаунт на сайте знакомств. Примечательная внешность приносит Венере хороший доход — два года назад рекламный пост в ее аккаунте стоил $6 тыс. Сейчас число подписчиков выросло на 200 тыс., что увеличит заработки
Количество подписчиков в Instagram: 1,4 млн.
История Поки началась в 2018 году, когда немецкая студентка Лита Гирнус создала аккаунт, где выкладывала фото своего африканского карликового ежа. Вместе с ним девушка путешествовала по Германии. Истории Поки быстро собрали 700 тыс. подписчиков, а каждый пост оценивался примерно в $2 тыс. К 2019 году число подписчиков удвоилось. Гирнус открыла онлайн-магазин, где продавались календари с изображениями Поки и права на печать изображений. Сейчас на сайте указано, что скоро поклонников маленького путешественника ждет обновленный магазин. Мистер Поки умер 2 марта. Лита Гирнус попрощалась с ним в сторис в Instagram. Наследником Поки и его аккаунта стал новый питомец студентки — ежик Херби
Количество подписчиков в Instagram: 1,4 млн
Енот по имени Тыковка живет на Багамских островах. Роуз Кемп, хозяйка Тыковки, однажды обнаружила ее на заднем дворе дома. У маленького енота была повреждена лапа. Женщина выходила зверька, который подружился с двумя ее собаками и остался в стае. Роуз завела аккаунт для Тыковки, чтобы обратить внимание на проблему бродячих животных. Блог стал настолько популярен, что собрал почти 1,5 млн подписчиков, и сегодня пост с участием енотихи стоит примерно $2 тыс.