Звериный размах: сколько зарабатывают самые популярные животные

Шпиц Джифф Пом (Jiff Pom)

Количество подписчиков в Instagram: 9 млн

Померанский шпиц Джифф Пом — самая популярная собака в мире. Пес рекламировал торговые сети Target и Banana Republic, присутствовал как специальный гость на играх клуба Los Angeles Dodgers, снялся в клипе Dark Horse американской певицы и композитора Кэти Перри. Джифф Пом внесен в Книгу рекордов Гиннесса: он быстрее всех собак в мире умеет бегать на двух лапах. Рекорд Джиффа — 10 м за 6,56 секунды и 5 м на передних лапах за 7,76 секунды.

Его хозяева открыли онлайн-магазин, где продают игрушки Jiff Pom, журналы, рамки для фотографий и другие вещи с изображением собаки. Каждый рекламный пост с участием Джиффа в 2018 году приносил примерно $17,5 тыс. С увеличением числа подписчиков эта сумма, предположительно, возрастет до $35 тыс. за пост