Звериный размах: сколько зарабатывают самые популярные животные

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,73 +0,08 EUR Бирж. 72,27 +0,06 Brent 72,32 -0,92% USD Нал. 65,33 64,24 EUR Нал. 73,10 71,92 USD ЦБ 64,63 +0,07 EUR ЦБ 72,25 -0,12 EUR/USD 1,1162 -0,0010 BTC/USD Бирж. 7 161,90 -698,30 IMOEX 2 577,48 -0,14% RTSI 1 254,68 -0,53% DJIA 25 889,19 +0,10% Nasdaq 7 870,41 -0,35%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Goldman Sachs $250 (+26,27%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,27%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 64,63 (+0,07) Quote, 12:24
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 72,25 (-0,12) Quote, 12:24
СМИ сообщили об отставке первого замглавы Службы безопасности Украины Политика, 20:09 Как начать бегать: правильный подход РБК и Philips, 20:02 BuzzFeed опубликовал расследование о домогательствах коуча Тони Роббинса Общество, 19:59 Baring проиграл российский суд за контроль над «Восточным» Финансы, 19:59 «Динамо» запланировало церемонию открытия стадиона на следующий сезон Спорт, 19:47 «Яндекс» назвал недоразумением «запрет» сотрудникам на полеты на SSJ100 Бизнес, 19:44 Российскую делегацию не пригласили на инаугурацию Зеленского Политика, 19:39 «Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде Общество, 19:37 Aviasales выявила безразличие у пассажиров к типу самолета Общество, 19:31 «Йокерит» и «Салават Юлаев» обменялись финскими хоккеистами Спорт, 19:27 СМИ сообщили об эвакуации резиденции посла Британии в Москве из-за пожара Общество, 19:26 СМИ узнали о планах США отменить пошлины на алюминий из Канады и Мексики Общество, 19:21 Партнеры «не всерьез»: как молодому бизнесмену стать «своим» в деле РБК и «Билайн» Бизнес, 19:19 Почему распалась «Европейская Украина» Политика, 19:18
Общество ,  
0 
Звериный размах: сколько зарабатывают самые популярные животные

17 мая умерла Grumpy Cat («хмурая кошка»), самая знаменитая кошка в мире по кличке Соус Тардар. Ее популярность сделала хозяйку миллионершей. Сколько зарабатывают владельцы известных животных на аккаунтах своих питомцев — в обзоре РБК


 
Шпиц Джифф Пом (Jiff Pom)
Фото: jiffpom / Instagram

Количество подписчиков в Instagram: 9 млн

Померанский шпиц Джифф Пом — самая популярная собака в мире. Пес рекламировал торговые сети Target и Banana Republic, присутствовал как специальный гость на играх клуба Los Angeles Dodgers, снялся в клипе Dark Horse американской певицы и композитора Кэти Перри. Джифф Пом внесен в Книгу рекордов Гиннесса: он быстрее всех собак в мире умеет бегать на двух лапах. Рекорд Джиффа — 10 м за 6,56 секунды и 5 м на передних лапах за 7,76 секунды.

Его хозяева открыли онлайн-магазин, где продают игрушки Jiff Pom, журналы, рамки для фотографий и другие вещи с изображением собаки. Каждый рекламный пост с участием Джиффа в 2018 году приносил примерно $17,5 тыс. С увеличением числа подписчиков эта сумма, предположительно, возрастет до $35 тыс. за пост

Мопс Даг (Doug the Pug)
Фото: itsdougthepug / Instagram

Количество подписчиков в Instagram: 3,8 млн

Мопс Даг прославился благодаря серии пародийных фото на эротические селфи звезды американского реалити-шоу Ким Кардашьян. Даг — светский персонаж, он появляется на музыкальных фестивалях и кинопремьерах, присутствует на мероприятиях Эда Ширана, Джастина Бибера, Меган Трейнор и многих других знаменитостей. Как и Джифф Пом, он снялся в клипе у Кэти Перри, но на песню Swish Swish. В интернет-магазине Дага можно купить разнообразные сувениры с его изображением: от мягких игрушек до зонтов. Мопс зарабатывает около $500 тыс. в год

Кошка Нала (Nala)
Фото: nala_cat / Instagram

Количество подписчиков в Instagram: 4 млн

Налу первые владельцы отдали котенком в приют. Там ее нашла Варисири Матхачиттифан. С помощью Instagram она решила привлечь внимание к судьбе брошенных животных, 75% которых усыпляют в приютах из-за нехватки мест. Так Нала стала самой известной кошкой в Instagram. У Налы есть свой онлайн-магазин, где продаются майки для детей и взрослых с ее изображениями. От ее имени ведется блог. Пост с участием Налы стоит $15,5 тыс.

Лиса Джунипер (Juniper)
Фото: juniperfoxx / Instagram

Количество подписчиков в Instagram: 2,8 млн

Хозяйка Джунипер, Джессика Коккер, написала книгу о ней — «Самая счастливая лиса в мире». Джунипер — самая популярная лисица в Instagram. Джессика делится историями о ней и помогает узнать о характере и поведении рыжих лис, а также о том, каково содержать дома дикого зверя. Рекламный пост с Джунипер обойдется в $5 тыс. В онлайн-магазине можно купить футболки, толстовки, открытки и постеры с ее изображением. Или усыновить собаку: в разделе The Fosters размещены истории о животных, которые ищут хозяев

Двуликая кошка Венера (Venus the Two Face Cat)
Фото: venustwofacecat / Instagram

Количество подписчиков в Instagram: 1,8 млн

Кошка Венера из Северной Каролины прославилась благодаря мордочке — одна половина ее рыжая, с голубым глазом, а вторая — черная с зеленым. Необычная внешность превратила животное в звезду Instagram. В 2016 году у Венеры появился аккаунт на сайте знакомств. Примечательная внешность приносит Венере хороший доход — два года назад рекламный пост в ее аккаунте стоил $6 тыс. Сейчас число подписчиков выросло на 200 тыс., что увеличит заработки

Ежи Мистер Поки (Mr. Pokee) и Херби (Herbee)
Фото: mr.pokee / Instagram

Количество подписчиков в Instagram: 1,4 млн.

История Поки началась в 2018 году, когда немецкая студентка Лита Гирнус создала аккаунт, где выкладывала фото своего африканского карликового ежа. Вместе с ним девушка путешествовала по Германии. Истории Поки быстро собрали 700 тыс. подписчиков, а каждый пост оценивался примерно в $2 тыс. К 2019 году число подписчиков удвоилось. Гирнус открыла онлайн-магазин, где продавались календари с изображениями Поки и права на печать изображений. Сейчас на сайте указано, что скоро поклонников маленького путешественника ждет обновленный магазин. Мистер Поки умер 2 марта. Лита Гирнус попрощалась с ним в сторис в Instagram. Наследником Поки и его аккаунта стал новый питомец студентки — ежик Херби

Енот Тыковка (Pumkin)
Фото: pumpkintheraccoon / Instagram

Количество подписчиков в Instagram: 1,4 млн

Енот по имени Тыковка живет на Багамских островах. Роуз Кемп, хозяйка Тыковки, однажды обнаружила ее на заднем дворе дома. У маленького енота была повреждена лапа. Женщина выходила зверька, который подружился с двумя ее собаками и остался в стае. Роуз завела аккаунт для Тыковки, чтобы обратить внимание на проблему бродячих животных. Блог стал настолько популярен, что собрал почти 1,5 млн подписчиков, и сегодня пост с участием енотихи стоит примерно $2 тыс.

Автор: Юлия Цирулева
Теги: мультимедиа, животные, Instagram
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter