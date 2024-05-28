Прокуратура опровергла планы изъять и уничтожить книгу «Вредные советы»
Прокуратура Красноярского края не намерена направлять исковое заявление в суд с требованием об изъятии и уничтожении тиража книги Григория Остера «Вредные советы», сообщили в ведомстве.
«Спекуляции на данную тему не имеют под собой реальных оснований», — написали там.
Накануне ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом прокурорской проверки, сообщил, что прокуратура в Красноярском крае потребовала убрать из продажи в одном из магазинов книгу «Вредные советы» из-за иллюстраций.
Собеседник агентства уточнял, что в продаже была одна книга, которая по мнению прокуратуры, содержала «сцены жестокости и могли вызвать у детей чувство страха».
Первым о требовании прокуратуры сообщил журналист Андрей Кравченко (псевдоним Антон Орехъ). Он выложил в телеграм-канале присланный подписчиками документ прокуратуры Каратузского района Красноярского края от 14 мая. В нем говорилось, что в книге «изображены описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику».
При этом на книге не была указана возрастная маркировка, что противоречит требованию закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В переданных журналистом скриншотах ведомство постановило «рассмотреть вопрос» об изъятии книги с прилавка магазина и уничтожении тиража.
28 мая в пресс-службе АСТ заявили РБК, что издательство не получало официальных обращений от прокуратуры.
«Вредные советы» — сборник ироничных стихов Остера. В них автор описывает ситуации, которые происходят с детьми, и дает им шуточные рекомендации, например о том, как вести себя с другими людьми, которые необходимо воспринимать от обратного. Первый сборник стихотворений вышел в 1990 году, после этого они неоднократно переиздавались.
Остер — детский писатель, лауреат Государственной премии России, член Общественного совета Российского еврейского конгресса. В 2022 году он уехал из России в Латвию.
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