АСТ заявило, что «сложно поверить» в требование изъять «Вредные советы»

Издательство заявило, что не получало соответствующих документов. Прокуроры нашли во «Вредных советах» сцены «жестокости, физического и психологического насилия»

Григорий Остер подписывает свои книги для детей, 2004 год (Фото: Василий Смирнов / ТАСС)

АСТ не получало официальных обращений от прокуратуры Каратузского района Красноярского края о снятии с продажи в одном из магазинов книги «Вредные советы» Григория Остера, сообщили РБК в пресс-службе издательства.

«Произведения Остера издаются более 30 лет, сложно поверить в то, что от прокурора может исходить требование об изъятии и уничтожении книги без соответствующего судебного решения и ссылки на него», — заявили в АСТ.

Там добавили, что детская литература — сегмент отечественного книгоиздания, который «особенно тщательно регулируется»: «Книги, готовящиеся к изданию, проходят множество проверок и должны соответствовать большому перечню требований перед тем, как станут доступны к покупке».

Ранее журналист Андрей Кравченко (псевдоним Антон Орехъ) опубликовал в телеграм-канале постановление прокуратуры Каратузского района от 14 мая о необходимости изъять книгу с прилавка магазина и уничтожить тираж из-за «описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественного действия, вызывающих у детей страх, ужас или панику». В документе также указали на отсутствие возрастной маркировки, что противоречит закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

ТАСС со ссылкой на источник подтвердил претензии надзорного ведомства к иллюстрациям книги.

«Вредные советы» — сборник ироничных стихов Остера, в которых автор описывает ситуации, происходящие с детьми, и дает им шуточные рекомендации, например о том, как вести себя с другими людьми.

Григорий Остер — детский писатель, лауреат государственной премии Российской Федерации, член Общественного совета Российского еврейского конгресса. В 2022 году уехал из России в Латвию.