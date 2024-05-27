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Прокуратура потребовала изъять из продажи «Вредные советы» Остера

Красноярская прокуратура потребовала изъять из магазина «Вредные советы» Остера
Прокуроры нашли во «Вредных советах» сцены «жестокости, физического и психологического насилия», вызывающие у детей «страх, ужас или панику». По словам источника ТАСС, претензии возникли не к тексту и автору, а к иллюстрациям
Григорий Остер
Григорий Остер (Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости)

Прокуратура в Красноярском крае потребовала убрать из продажи в одном из магазинов книгу «Вредные советы» Григория Остера из-за иллюстраций, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом прокурорской проверки.

Первым об этом требовании сообщил журналист Андрей Кравченко (псевдоним Антон Орехъ). Он выложил в телеграм-канале присланный подписчиками документ прокуратуры Каратузского района Красноярского края от 14 мая, где говорилось, что в книге «изображены описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику». В то же время, отмечали прокуроры, на книге не была указана возрастная маркировка, что противоречит требованию закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Ведомство постановило «рассмотреть вопрос» об изъятии книги с прилавка магазина и уничтожении тиража.

Источник ТАСС уточнил, что в продаже была одна книга, претензии у прокуроров возникли не к тексту и его автору, а к иллюстрациям. «По мнению прокуратуры, они содержали сцены жестокости и могли вызвать у детей чувство страха», — сказал собеседник.

РБК направил запрос в региональную прокуратуру, обратился за комментарием в департамент по стратегическим коммуникациям издательской группы «Эксмо-АСТ».

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«Вредные советы» — сборник ироничных стихов Остера, в которых автор описывает ситуации, происходящие с детьми, и дает им шуточные рекомендации, например о том, как вести себя с другими людьми.

Типичные «вредные советы» звучат так:

«Если твой сосед по парте
Стал источником заразы,
Обними его — и в школу
Две недели не придешь».

***
«Если вы по коридору
Мчитесь на велосипеде,
А навстречу вам из ванной
Вышел папа погулять,
Не сворачивайте в кухню,
В кухне — твердый холодильник.
Тормозите лучше в папу.
Папа мягкий. Он простит».

Григорий Остер — детский писатель, лауреат Государственной премии Российской Федерации, член Общественного совета Российского еврейского конгресса. В 2022 году уехал из России в Латвию.

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