В кабмине заявили, что сложно создать инфраструктуру для электросамокатов

В правительстве заявили, что создание инфраструктуры для движения только для электросамокатов в текущей городской застройке сложно реализуемо. Накануне комитет Госдумы одобрил к первому чтению проект о штрафах для самокатчиков

Фото: Андрей Любимов / РБК

Создание инфраструктуры для движения исключительно средств индивидуальной мобильности (СИМ) в текущей городской застройке является сложно реализуемым проектом в России. Об этом следует из ответа правительства на вопросы депутатов Госдумы, направленных к отчету кабмина, передает ТАСС.

«Создание выделенной инфраструктуры для движения исключительно средств индивидуальной мобильности в существующей городской застройке сложно реализуемо», — сказано в документе.

Сейчас велопешеходная инфраструктура используется совместно разными участниками движения, при этом для пешеходов есть риски и наблюдается их недовольство движением СИМ по тротуарам, отметили в правительстве.

Средства индивидуальной мобильности (СИМ) объединяет ряд видов техники, включая электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные транспортные средства.

«В Правила дорожного движения внесены изменения, которые регламентировали использование СИМ и определили приоритетной инфраструктурой для движения СИМ велосипедные, велопешеходные дорожки, велосипедные полосы», — добавили в правительстве.

Накануне комитет по государственному строительству и законодательству Госдумы одобрил к принятию в первом чтении законопроект с поправками в КоАП, который вводит штрафы для самокатчиков-нарушителей, для велосипедистов, а также и для водителей автомобилей.

К примеру, за создание самокатчиком помех пешеходу предлагается ввести штраф от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб. Если первый нарушил ПДД и это повлекло причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, то штраф должен составить от 2 тыс. до 5 тыс. руб., если вред средней тяжести, то штраф вырастет до пределов от 10 тыс. до 15 тыс. руб.

За управление электросамокатом в состоянии опьянения будет грозить штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. руб., а за оставление места ДТП (при условии, что нет признаков уголовно наказуемого деяния) — от 4 тыс. до 5 тыс. руб. «Коммерсантъ» сообщал, что в законопроект могут включить санкции за вождение с телефоном в руке без мобильной гарнитуры — устройства hands-free.

Соответствующий законопроект 17 апреля подготовили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, первые заместители главы комитета Владимир Полетаев и Ирина Рукавишникова и член комитета Артем Шейкин. Правительство поддержало документ при условии доработки.