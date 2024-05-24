Водителей самокатов предложат штрафовать за телефоны в руках

В Совфеде предложат штрафы для самокатчиков за телефоны без hands-free

В законопроект о штрафах для водителей электросамокатов до 30 тыс. руб. добавят наказание за вождение с телефоном в руках без устройства hands-free

Фото: Сергей Петров / Global Look Press

В законопроект, предусматривающий штрафы до 30 тыс. руб. для пользователей электросамокатов за пьяную езду, могут включить санкции за вождение с телефоном в руке без мобильной гарнитуры — устройства hands-free, сообщает «Коммерсантъ».

Документ разработали сенаторы Андрей Клишас, Артем Шейкин, Ирина Рукавишникова и Владимир Полетаев. В апреле его поддержало правительство при условии, что инициативу доработают. Как пишет издание, планируется, что проект рассмотрят в первом чтении в июне, а дополнение о hands-free появится ко второму чтению.

Запрет на использование во время движения телефона без системы «свободные руки» действует для автомобилистов: за это штрафуют на 1,5 тыс. руб. по ст. 12.36.1. КоАП. С предложением распространить ограничение на самокатчиков выступала также Мосгордума, которая в феврале подготовила проект поправок в КоАП. Спикер столичного парламента Алексей Шапошников предлагал членам Совфеда объединиться при написании единого законопроекта. «Сенаторы внесут поправками при рассмотрении в Госдуме то, что предусмотрено в нашем проекте, но нет в их проекте», — сказал он изданию.

Согласно проекту сенаторов, за управление электросамокатом в состоянии опьянения будет грозить штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. руб., за оставление места ДТП (если нет признаков уголовно наказуемого деяния) — от 4 тыс. до 5 тыс. руб. Максимальный штраф за превышение скорости составит 5 тыс. руб. (будет зависеть от величины превышения скорости).

Верховный суд в марте 2022 года признал электросамокат транспортным средством. Штрафы водителям выписывают в соответствии со ст. 12.29 КоАП (нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения) и 12.30 КоАП (то же, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью).