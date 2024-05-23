Полиция в Петербурге продолжила забирать электросамокаты с улиц города

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Полиция в Санкт-Петербурге продолжает рейды по изъятию электросамокатов кикшеринговых компаний с улиц города, сообщило издание «Фонтанка».

Накануне в городе вступили в силу новые правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов. Власти ввели ограничения по скорости, также этот транспорт запрещено оставлять на некоторых улицах Петербурга.

В четверг, по данным издания, продолжающиеся не первый день рейды затронули и Петродворцовый район — в Ломоносове и Петергофе. Обвязанные лентой самокаты обнаружены в районах станций метро «Московская» и «парк Победы».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Woosh, пресс-службу «Яндекс Go» и Urent.

Полиция забирает технику, которая припаркована в запрещенных для этого местах на основании соглашения кикшеринговых компаний с городом. В протоколах полицейские указывают адрес и полный список изъятых по нему СИМ. По факту изъятия возбуждаются дела по статье 7.1 Кодекса об административных правонарушениях о самовольном занятии земельного участка, наказание по которой — штраф 100 тыс. руб.

В полиции заверили, что основная задача сотрудников ГИБДД в сфере кикшеринга — сохранение жизни и здоровья граждан в процессе пользования средствами индивидуальной мобильности.