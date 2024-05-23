Полиция в Петербурге продолжила забирать электросамокаты с улиц города
Полиция в Санкт-Петербурге продолжает рейды по изъятию электросамокатов кикшеринговых компаний с улиц города, сообщило издание «Фонтанка».
Накануне в городе вступили в силу новые правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов. Власти ввели ограничения по скорости, также этот транспорт запрещено оставлять на некоторых улицах Петербурга.
В четверг, по данным издания, продолжающиеся не первый день рейды затронули и Петродворцовый район — в Ломоносове и Петергофе. Обвязанные лентой самокаты обнаружены в районах станций метро «Московская» и «парк Победы».
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Woosh, пресс-службу «Яндекс Go» и Urent.
Полиция забирает технику, которая припаркована в запрещенных для этого местах на основании соглашения кикшеринговых компаний с городом. В протоколах полицейские указывают адрес и полный список изъятых по нему СИМ. По факту изъятия возбуждаются дела по статье 7.1 Кодекса об административных правонарушениях о самовольном занятии земельного участка, наказание по которой — штраф 100 тыс. руб.
В полиции заверили, что основная задача сотрудников ГИБДД в сфере кикшеринга — сохранение жизни и здоровья граждан в процессе пользования средствами индивидуальной мобильности.
Согласно данным пресс-секретаря ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Вячеслава Степченко, с 1 марта по 31 декабря (статистика ведется с 1 марта 2023 года) в авариях с самокатами пострадали 177 человек, в том числе 22 ребенка младше 16 лет.
За период с 1 января по 12 мая 2024 года в городе уже зарегистрировано 41 ДТП с участием СИМ, в которых пострадал 41 человек, в том числе 11 детей в возрасте до 16 лет.
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