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В Техасе в школе задержали ученика, в машине которого было оружие

В школе города Ричардсон на севере штата Техас задержали ученика, который ранее был замечен на улице с оружием, сообщила городская полиция в Twitter. 

В 10:55 (2:55 мск) в полицию поступил звонок от очевидца, который увидел на улице мужчину с предметом, похожим на винтовку, он шел в направлении школы Беркнера. В школу немедленно выехала полиция.

«Офицеры смогли идентифицировать подозреваемого мужчину как несовершеннолетнего ученика средней школы Беркнера. Подозреваемый находился в средней школе Беркнера, но никакого оружия обнаружено не было», — говорится в полицейском отчете.

Однако в дальнейшем полицейские нашли автомобиль, которым пользовался подозреваемый, в машине был предмет, похожий на АК-47, и копия винтовки AR-15 Orbeez. Ученика арестовали, ему предъявлено обвинение в незаконном ношении оружия на школьной территории.

Массовая стрельба в школе: что произошло в Техасе
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Утром 24 мая в другом городе штата, Ювалде, произошла стрельба в школе. Нападение совершил 18-летний ученик школы, Сальвадор Рамос, вооруженный пистолетом и винтовкой. Он погиб во время задержания. В результате инцидента погибли 19 детей и трое взрослых.

Президент США Джо Байден, выступая с обращением к конгрессу после трагедии, заявил, что необходимо противостоять «оружейному лобби», поскольку за последние десять лет в США произошло более 900 случаев массовой стрельбы. Агентство Associated Press назвало стрельбу в Ювалде наиболее масштабной по числу убитых после инцидента 2012 года в школе штата Коннектикут, где погибли 20 детей и шестеро взрослых.

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