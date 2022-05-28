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Верховный суд Индии признал проституцию профессией

Верховный суд Индии назвал проституцию профессией и призвал охранять работников от насилия
Судьи призвали не стигматизировать секс-работников. Они приказали полиции не использовать жестокое обращение к ним, а СМИ — не раскрывать личности
Фото: Yawar Nazir / Getty Images
Фото: Yawar Nazir / Getty Images

Верховный суд Индии назвал проституцию профессией и постановил охранять секс-работников от жестокого обращения, передает The Asian Age. Коллегия судей постановила, что секс-работники имеют право право на жизнь и на уважение их достоинства, как и другие люди, согласно Конституции.

Судьи отметили, что работники секс-индустрии несут на себе тяжесть социальной стигмы, презираемы обществом, а также сталкиваются с жестокостью со стороны полицейских.

Они приказали сотрудникам полиции помнить о правах секс-работников, не подвергать их моральному или физическому насилию и не принуждать к любой сексуальной активности. Судьи указали на то, что полиция не должна заводить уголовные дела, если совершеннолетние люди занимаются сексуальной деятельностью с согласия.

Более того, полицейские не должны игнорировать их жалобы на уголовное или любое другое правонарушение. Любой секс-работник, который стал жертвой сексуального насилия, должен немедленно получить медицинскую помощь, отметил суд.

В то же время коллегия заявила, что никто не может разлучить детей с матерью только из-за того, что она занимается проституцией. Это правило действует даже если несовершеннолетний живет в публичном доме среди секс-сотрудников, но не привлечен к их деятельности.

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Фото:Nacho Doce / Reuters

По решению суда, СМИ не должны раскрывать личности потерпевших или обвиняемых секс-работников во время арестов, рейдов и спасательных операций. Совет СМИ должен запретить телеканалам показывать какие-либо фотографии, которые могут привести к раскрытию личностей секс-работников.

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Занятие проституцией легально в Индии. Однако по закону от 1956 года запрещена детская проституция, сводничество, сутенерство и владение публичным домом.

По данным программы ООН по ВИЧ и СПИД на 2016 год, в Индии было 657 829 секс-работников. Главными причинами выбора профессии феминистская неправительственная организация Sanlaap называла нехватку денег на жизнь и содержание детей.

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Теги
Жанна Антохина
проституция профессия Индия полицейское насилие
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