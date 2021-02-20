В Испании задержали принуждавших россиянок к проституции сутенеров

Фото: Nacho Doce / Reuters

В Испании полиция ликвидировала преступную группировку, которая заставляла заниматься проституцией девушек из России и Польши. Об этом сообщается на сайте МВД королевства.

«Сотрудники Национальной полиции в ходе операции с Европолом ликвидировали транснациональную преступную организацию, которая занималась торговлей женщинами русского и польского происхождения для их сексуальной эксплуатации», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, преступная группировка базировалась в испанских провинциях Аликанте и Валенсия, а также имела филиалы в Германии, Великобритании, Польше, России и на Украине.

Согласно данным полиции, преступники предоставляли девушкам фальшивые медицинские справки, чтобы те могли выезжать из своих стран, несмотря на коронавирусные ограничения.

Всего в операции приняли участие 100 сотрудников правоохранительных органов. Были задержаны 17 человек, троих из них арестовали.