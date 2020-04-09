Подмосковье вслед за Москвой ограничило посещение кладбищ

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 9 апреля временно ограничил посещение 325 кладбищ в регионе, сообщил оперативный штаб Московской области по борьбе с коронавирусом. Соответствующие изменения 9 апреля были внесены в постановление губернатора о режиме повышенной готовности.

Теперь в документе говорится, что на период действия режима повышенной готовности в регионе помимо прочих мер «приостановлено посещение гражданами кладбищ». Исключение сделано только для участников похоронных процессий.

Ранее 9 апреля ограничил посещение кладбищ мэр Москвы Сергей Собянин. На такую меру городские власти решили пойти в условиях эпидемии коронавируса. По словам Собянина, москвичи традиционно посещают кладбища во время весенних православных праздников: Вербного воскресенья, Пасхи, Красной горки и Радоницы. Ограничение должно уберечь от вируса прежде всего пожилых людей, которые, по словам мэра, «составляют большую часть посетителей кладбищ».

Меру уже поддержала Русская православная церковь. Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ и член рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси Владимир Легойда напомнил верующим, что отказ от посещения в день Пасхи могил умерших не является ни грехом, ни предательством их памяти, так как эта традиция сложилась в советское время и не является церковной.