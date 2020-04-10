Москвичам в период изоляции предложили посещать кладбища дистанционно

Москвичи смогут посещать кладбища и контролировать уборку мест захоронения дистанционно. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ГБУ «Ритуал», поступившем в распоряжение РБК.

«Данные услуги включают поиск места захоронения и фотоотчет», — сообщили в пресс-службе организации.

Как пояснили в ГБУ «Ритуал», в условиях введенного в Москве режима повышенной готовности сотрудники учреждения в штатном режиме продолжают благоустраивать кладбища. На время действия такого режима кладбища будут открыты только для захоронений умерших. При оформлении заказа на оказание ритуальных услуг этом заявителям нужно будет предоставить копии медицинских свидетельств о смерти.

9 апреля из-за пандемии коронавируса столичные власти ограничили посещение кладбищ. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, москвичи по традиции посещают кладбища во время весенних православных праздников: Вербного воскресенья, Пасхи, Красной горки и Радоницы. По словам градоначальника, ограничение должно уберечь от вируса прежде всего пожилых людей, которые, как отметил Собянин, «составляют большую часть посетителей кладбищ».

Затем аналогичные меры принял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, по решению которого в регионе было временно ограничено посещение 325 кладбищ.