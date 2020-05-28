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Пандемия коронавируса ,  
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В мэрии Москвы назвали условия возобновления работы парикмахерских

По словам главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, парикмахерские пока не открываются именно потому, что с клиентами там контактируют достаточно плотно
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Парикмахерские и другие предприятия сферы услуг, закрытые в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, смогут возобновить работу при соблюдении москвичами действующих ограничений. О возможности нового смягчения властями столицы ограничений для работы сферы услуг заявил в эфире «Первого канала» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Накануне, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 июня в столице возобновят работу прачечные, химчистки и другие предприятия сферы услуг, где не требуется «длительного контакта между работниками и клиентами».

Как в регионах России смягчают карантинные меры. Фоторепортаж
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По словам Немерюка, парикмахерские пока не открываются именно потому, что в них с клиентами контактируют достаточно плотно.

«При предоставлении парикмахерских услуг контакт более продолжительный», — пояснил руководитель столичного департамента торговли и услуг. Он также пообещал, что после 1 июня власти Москвы будут наблюдать за динамикой распространения COVID-19.

«Будет очень хорошо, если все те требования и правила, которые установлены, будут выполняться. [Если] мы не получим роста выявления заболевших, то, соответственно, я думаю, что в ближайшее время, скорее всего, будет и послабление для других отраслей торговли и бытовых услуг», — объяснил Немерюк.

Роспотребнадзор дал советы по открытию парикмахерских во время пандемии
Бизнес
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Роспотребнадзор дал рекомендации по работе парикмахерских и салонов красоты в условиях сохранения угрозы COVID-19 еще в конце апреля 2020 года. В документе, в частности, содержится предписание обеспечить сотрудников парикмахерских и салонов красоты средствами защиты — от медицинских халатов до масок или респираторов. Однако решение об открытии парикмахерских должны принимать власти каждого конкретного региона.

19 мая Собянин, отвечая на вопрос, когда это произойдет в столице, сказал, что «без парикмахерской никто не умирал». 27 мая мэр столицы вновь указал на то, что обсуждать вопрос пока рано. «Мы по-прежнему должны соблюдать максимальную осторожность и — как бы ни хотелось — не форсировать события. Еще рано открывать театры, музеи, парик­махерские, рестораны и фитнес-клубы», — написал Собянин в своем блоге.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, парикмахерские, Москва
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