В мэрии Москвы назвали условия возобновления работы парикмахерских

По словам главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, парикмахерские пока не открываются именно потому, что с клиентами там контактируют достаточно плотно

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Парикмахерские и другие предприятия сферы услуг, закрытые в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, смогут возобновить работу при соблюдении москвичами действующих ограничений. О возможности нового смягчения властями столицы ограничений для работы сферы услуг заявил в эфире «Первого канала» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Накануне, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 июня в столице возобновят работу прачечные, химчистки и другие предприятия сферы услуг, где не требуется «длительного контакта между работниками и клиентами».

По словам Немерюка, парикмахерские пока не открываются именно потому, что в них с клиентами контактируют достаточно плотно.

«При предоставлении парикмахерских услуг контакт более продолжительный», — пояснил руководитель столичного департамента торговли и услуг. Он также пообещал, что после 1 июня власти Москвы будут наблюдать за динамикой распространения COVID-19.