В Думе предложили удвоить сроки за вовлечение подростков в преступность

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Наказание за вовлечение несовершеннолетних в совершение тяжких преступлений, а также преступлений на почве политической, идеологической или расовой вражды может быть увеличено почти вдвое.

Такие поправки в Уголовный кодекс подготовили депутаты — члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщает ТАСС.

Согласно действующей редакции ст. 150 УК РФ, вовлечение несовершеннолетнего путем обмана, обещаний или угроз в преступную группу или в совершение тяжких, особо тяжких преступлений, а также преступлений «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы» наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

В новом проекте закона планируется увеличить этот срок до 15 лет. Кроме того, указанный в статье перечень преступлений дополняется преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и их аналогов.

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