Комиссия Госдумы нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

По словам главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, материалы комиссии будут направлены в Генпрокуратуру и Минюст для принятия мер

Василий Пискарев (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Ведущая расследование иностранного вмешательства в прошедшие в России выборы комиссия Госдумы выявила факты такого вмешательства в 19 регионах России, заявил журналистам ее глава и председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, участие в таком вмешательстве принимали представители США и 12 государств Европы, передает ТАСС. Депутат пояснил, что к вмешательству в выборы причастны более 50 юридических лиц, среди которых есть иностранные, а есть и российские, «работающие за деньги заграницы».

«Мы направим [материалы] в Генеральную прокуратуру и Министерство юстиции, чтобы были приняты меры реагирования», — добавил Пискарев (цитата по «Интерфаксу»).

В сентябре Пискарев заявлял, что уже первые результаты работы комиссии подтвердили информацию «об иностранном вмешательстве в ход российской избирательной кампании».

О создании в Госдуме специальной комиссии, которой будет поручено расследовать вопросы вмешательства извне во внутренние дела России, было объявлено в августе. В состав комиссии вошли представители всех фракций, а председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости незамедлительного начала ее работы. Володин отметил, что ряд стран «цинично попирают» суверенитет России, а потому на основе выводов комиссии могут быть подготовлены поправки в законодательство.