Путин запретил избираться с судимостью за преступления средней тяжести

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Лица, осужденные за некоторые виды преступлений средней степени тяжести, временно не смогут баллотироваться на выборах. Соответствующий закон утвердил президент Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в федеральный закон от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме». Участие в выборах ограничивается для граждан, приговоренных к лишению свободы за отдельные преступления средней тяжести. Они перечислены в общей сложности примерно в 40 статьях УК.

Кандидаты, у которых на момент голосования будет иметься неснятая или непогашенная судимость по этим преступлениям, не смогут быть избраны. Для участия в выборах по новому закону со дня снятия или погашения судимости должно пройти пять лет.

К числу преступлений, которые временно лишают права занимать выборные должности, относятся так называемые политические статьи о неоднократном нарушении порядка проведения массовых акций («дадинская статья») и применении насилия в отношении представителя власти. Кроме того, в их перечень входят убийство в состоянии аффекта, доведение до самоубийства, причинение вреда здоровью средней тяжести, кража, мошенничество.