Путин запретил избираться с судимостью за преступления средней тяжести
Лица, осужденные за некоторые виды преступлений средней степени тяжести, временно не смогут баллотироваться на выборах. Соответствующий закон утвердил президент Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ вносит изменения в федеральный закон от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме». Участие в выборах ограничивается для граждан, приговоренных к лишению свободы за отдельные преступления средней тяжести. Они перечислены в общей сложности примерно в 40 статьях УК.
Кандидаты, у которых на момент голосования будет иметься неснятая или непогашенная судимость по этим преступлениям, не смогут быть избраны. Для участия в выборах по новому закону со дня снятия или погашения судимости должно пройти пять лет.
К числу преступлений, которые временно лишают права занимать выборные должности, относятся так называемые политические статьи о неоднократном нарушении порядка проведения массовых акций («дадинская статья») и применении насилия в отношении представителя власти. Кроме того, в их перечень входят убийство в состоянии аффекта, доведение до самоубийства, причинение вреда здоровью средней тяжести, кража, мошенничество.