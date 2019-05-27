СМИ сообщили об ударе молнии в ракету «Союз» после запуска

После старта с космодрома Плесецк в Архангельской области в ракету «Союз-2.1б» ударила молния. На работу систем это не повлияло: ракета впоследствии успешно вывела спутник «ГЛОНАСС-М» на орбиту

Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Спустя несколько секунд после старта с космодрома Плесецк ракеты «Союз-2.1б» со спутником «ГЛОНАСС-М» в нее попала молния. Об этом со ссылкой на своего корреспондента с места событий сообщает телеканал «Звезда». Эту информацию подтверждают источники «Интерфакса» в ракетно-космической отрасли и собеседник «РИА Новости» на космодроме.

На видеозаписи, которую опубликовал телеканал «Звезда», заметно, как взлетает «Союз-2.1б». Пуск происходит при неблагоприятных погодных условиях: тучи и ветрено. Через несколько секунд после старта ракета скрывается за облаками. Спустя еще несколько мгновений за спиной у корреспондента канала в районе, где скрылась ракета, видна молния. «Удар молнии [по ракете] был», — подтвердил собеседник «РИА Новости».

«Звезда» указывает, что инцидент произошел спустя десять секунд после старта. Молния, поясняют источники «Интерфакса», попала в носитель, однако взлету «Союза-2.1б» и последующему выведению им спутника на орбиту это не помешало.

«Все системы отработали штатно, никаких проблем не было», — заверил агентство один из собеседников. Источник ТАСС в ракетно-космической отрасли в свою очередь уточнил, что молния попала в головной обтекатель и третью ступень «Союза-2».