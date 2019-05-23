Рогозин анонсировал использование ракет «Сатана» для космических пусков

Ракеты Р-36М («Сатана») после конверсии будут использоваться для вывода полезной нагрузки в космос. Об этом во время выступления в МГУ заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает корреспондент РБК.

Он пояснил, что ракеты переформатируют в ходе «большого процесса перевооружения стратегических ядерных сил», в рамках которого будут «высвобождены» еще несколько тяжелых ракет.

Р-36М — комплекс с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой.

При ликвидации других устройств этого семейства — РС-20 — совместно с Украиной были созданы ракеты-носители «Днепр». Аппарат вывел на орбиту несколько десятков спутников, первый запуск состоялся в 1999 году.