В Якутии молодой человек ранил ножом директора школы

В Якутии 18-летний молодой человек ранил ножом директора Чаранской школы. Об этом сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел 25 мая около 01:00 по местному времени (24 мая 19:00 мск) на одной из улиц села Борогонцы. По данным МВД, между директором школы и группой молодых людей произошел конфликт, в ходе которого один из них ударил потерпевшего ножом.

Следователи МВД России по Усть-Алданскому району возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Подозреваемый дал признательные показания. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Ранее источник «РИА Новости» сообщал, что директора одной из школ в селе Борогонцы госпитализировали с ножевым ранением после нападения. По его словам, он хотел остановить группу молодых людей, которые избивали человека.