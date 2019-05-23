В Троице-Сергиевой лавре пьяный священник ударил ножом другого

В Троице-Сергиевой лавре священник в состоянии сильного алкогольного опьянения ударил ножом своего коллегу, заявили РБК в пресс-службе монастыря.

Там уточнили, что пострадавший находится в больнице без серьезных повреждений, а в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. «Печальный случай, братья молятся, чтобы у раненого все было хорошо», — заключили в пресс-службе.

Руководитель пресс-службы патриарха Александр Волков заявил радиостанции «Говорит Москва», что напавший будет отстранен от службы.

Агентство «Москва» со ссылкой на представителя ГУ МВД по Московской области уточняет, что дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, нападавший задержан. По данным источника агентства в правоохранительных органах, конфликт произошел из-за похищения денег.