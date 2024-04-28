Участников «Коррозии металла» задержали на концерте в Нижнем Новгороде
Силовики задержали музыкантов группы «Коррозия металла» вместе с ее лидером Сергеем Троицким (псевдоним — «Паук») на концерте в Нижнем Новгороде, сообщила ТАСС директор группы Мария Рунова.
«Паука вместе с остальными музыкантами сейчас допрашивают в гримерке, запретив всем пользоваться мобильной связью», — рассказала Рунова.
27 апреля «Коррозия металла» выступала в клубе «Ненависть» в рамках гастрольного тура по российским городам.
На видео, опубликованном телеграм-каналом Baza, видно, что посетители клуба легли на пол после того, как в клуб вошли силовики. Помимо членов группы, еще были задержаны несколько человек с татуировками в виде свастики и люди, находящиеся в наркотическом опьянении, пишет телеграм-канал Shot.
Причина задержания музыкантов не сообщается.
«Коррозия металла» — российская трэш-метал-группа, созданная Сергеем Троицким в 1984 году. Среди наиболее известных песен группы — «СПИД», «Черный террор», «Люцифер» и «Russian Vodka».
В январе 2024 года полицейские задержали Троицкого в московском кинотеатре «Октябрь», где проходила премьера фильма «Брат-3». Как сообщил ТАСС сам музыкант, причиной стал «перформанс с десятью бутылками водки». «Во время, так сказать, действия сотрудники охраны кинотеатра увели нас со сцены, вызвали полицейских и насильно сейчас удерживают в гримерке», — рассказал Троицкий.
По его словам, музыкантам группы вменяли распитие спиртных напитков в общественном месте — ст. 20.20 Кодекса об административных правонарушениях, при том, что в баре кинотеатра продавали алкоголь. В итоге полиция отпустила лидера «Коррозии металла» без составления протокола.
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