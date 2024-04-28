 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Участников «Коррозии металла» задержали на концерте в Нижнем Новгороде

Музыкантов группы «Коррозия металла» задержали на концерте в Нижнем Новгороде
Силовики ворвались в клуб «Ненависть» в Нижнем Новгороде, где проходил концерт «Коррозии металла». По словам директора группы, музыкантов допрашивают в гримерке, всем запретили пользоваться мобильной связью
Сергей Троицкий
Сергей Троицкий (Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС)

Силовики задержали музыкантов группы «Коррозия металла» вместе с ее лидером Сергеем Троицким (псевдоним — «Паук») на концерте в Нижнем Новгороде, сообщила ТАСС директор группы Мария Рунова.

«Паука вместе с остальными музыкантами сейчас допрашивают в гримерке, запретив всем пользоваться мобильной связью», — рассказала Рунова.

27 апреля «Коррозия металла» выступала в клубе «Ненависть» в рамках гастрольного тура по российским городам.

На видео, опубликованном телеграм-каналом Baza, видно, что посетители клуба легли на пол после того, как в клуб вошли силовики. Помимо членов группы, еще были задержаны несколько человек с татуировками в виде свастики и люди, находящиеся в наркотическом опьянении, пишет телеграм-канал Shot.

Причина задержания музыкантов не сообщается.

МВД назвало причины задержания латвийского рэпера Платины в Томске
Общество

«Коррозия металла» — российская трэш-метал-группа, созданная Сергеем Троицким в 1984 году. Среди наиболее известных песен группы — «СПИД», «Черный террор», «Люцифер» и «Russian Vodka».

В январе 2024 года полицейские задержали Троицкого в московском кинотеатре «Октябрь», где проходила премьера фильма «Брат-3». Как сообщил ТАСС сам музыкант, причиной стал «перформанс с десятью бутылками водки». «Во время, так сказать, действия сотрудники охраны кинотеатра увели нас со сцены, вызвали полицейских и насильно сейчас удерживают в гримерке», — рассказал Троицкий.

По его словам, музыкантам группы вменяли распитие спиртных напитков в общественном месте — ст. 20.20 Кодекса об административных правонарушениях, при том, что в баре кинотеатра продавали алкоголь. В итоге полиция отпустила лидера «Коррозии металла» без составления протокола.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
«Коррозия металла» концерты Нижний Новгород задержание Сергей Троицкий
Материалы по теме
На фронтмена группы «Автоспорт» составили протокол за дискредитацию армии
Общество
В Новороссийске отменили концерт кавер-группы, исполняющей песни Земфиры
Общество
Рэпера Платину депортируют из России после концерта в Томске
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
В ДНР упразднят министерство информации Политика, 01:44
Участников «Коррозии металла» задержали на концерте в Нижнем Новгороде Общество, 01:17
Одна из крупнейших колониальных держав отказалась выплачивать репарации Политика, 01:17
В Брянской области сбили еще два украинских беспилотника Политика, 00:52
Силы ПВО сбили семь украинских дронов в Брянской области Политика, 00:09
«Ъ»: силовики стали предлагать обвиняемым контракт с армией вместо срока Политика, 00:05
Макрон предложил Европе начать дискуссию о собственном ядерном оружии Политика, 27 апр, 23:59
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
В двух регионах ввели режим опасности атаки дронов Политика, 27 апр, 23:39
В Волгограде пенсионерка организовала финансовую пирамиду на ₽1 млрд Общество, 27 апр, 23:31
В Киевской и Харьковской областях прогремели взрывы Политика, 27 апр, 23:05
Юристы оценили идею дать следователям право на приостановку переводов Политика, 27 апр, 23:04
Старовойт сообщил об ударах России в ответ на обстрелы Курской области Политика, 27 апр, 22:41
МИД объяснил задержки при проверке иностранцев на границе Общество, 27 апр, 22:40
В Турции полицейский открыл стрельбу в участке и ранил двух коллег Общество, 27 апр, 22:28