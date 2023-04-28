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Минтруд заявил о готовности обсудить перенос новогодних выходных на май

Глава Минтруда Котяков: готовы обсудить увеличение выходных в майские праздники
Минтруд готов обсуждать инициативы по увеличению числа выходных на майские праздники. В начале апреля с такой инициативой выступили «Новые люди»: они предложили перенести на май четыре нерабочих дня с новогодних каникул

Минтруд готов обсудить инициативы о продлении майских праздников за счет сокращения новогодних, заявил ТАСС глава ведомства Антон Котяков после заседания президиума Совета законодателей.

«У нас количество рабочих и выходных дней ограничено, обсуждать надо. Если будет такая инициатива, почему нет? Конечно, обсудим», — сказал он.

Инициатива уже есть: в начале апреля думская фракция «Новые люди» внесла в парламент законопроект о переносе четырех выходных с новогодних каникул на майские праздники так, что на Новый год россияне будут отдыхать с 1 по 3 января, а на майские праздники — с 1 по 5 мая. Партия отметила, что установление длинных выходных в мае уже имело место — в 2021 году на федеральном уровне, в 2022-м — на региональном (так делали в Адыгее, говорится в пояснительной записке).

Минтруд заявил о готовности обсудить перенос новогодних выходных на май
Минтруд заявил о готовности обсудить перенос новогодних выходных на май

«Длинные новогодние праздники — это скука, переедание, а нередко и травмы. Пора сделать рабочий календарь удобным для людей. Майская погода в самый раз для того, чтобы сажать картошку на даче и жарить шашлык на природе», — говорится в посте партии во «ВКонтакте».

Согласно производственному календарю, в 2023 году установлено 118 нерабочих дней (32% от календарных). Россияне уже отдохнули на новогодние каникулы с 1 по 8 января; с 23 по 26 февраля на День защитника Отечества и 8 марта в честь Женского дня. В мае выходными будут 1-е и 6-е и 9-е. Также установлены нерабочие дни на День России — 10–12 июня — и День народного единства — 4–6 ноября. В этом году выходным будет и 31 декабря, поскольку оно выпадает на воскресенье.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Минтруд Выходные майские праздники новогодние каникулы
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