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Как россияне будут отдыхать в 2023 году. Календарь
Минтруд рассказал о праздничных и выходных днях в 2023 году. Согласно ему новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 8 января, а майские — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая
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