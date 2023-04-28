В Домодедово опровергли данные о беспилотнике в аэропорту и заявили, что работают штатно

В Домодедово ответили на данные о замеченном в аэропорту дроне

В Домодедово сообщили, что работают штатно, и не подтвердили данные о замеченном в аэропорту беспилотнике

Фото: Никита Попов / РБК

Данные о том, что в Домодедово заметили беспилотник, не соответствуют действительности, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта. «Беспилотных летательных аппаратов зафиксировано не было», — сказали там и подчеркнули, что аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее телеграм-канал «112» сообщил, что неизвестный дрон в Домодедово заметили пилоты пассажирского самолета Nordstar во время приземления. По его данным, борт штатно приземлился в аэропорту.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили, что не владеют информацией об этом. РБК обратился за комментарием в управление на транспорте МВД по ЦФО, пресс-службу губернатора Московской области.

По данным телеграм-канала SHOT, еще один дрон заметили возле Домодедово накануне, 27 апреля, но в аэропорту это не подтвердили. Канал утверждает также, что в тот же день неизвестный БПЛА пролетел близко от самолета «Победы» в Шереметьево, самолет приземлился без происшествий.

В начале этой недели «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники сообщали о закрытии воздушного пространства над Внуково из-за данных о беспилотнике. В аэропорту на это ответили, что он работает штатно.

24 апреля два дрона упали в Московской области. Один нашли в Павлово-Посадском городском округе (в 65 км к востоку от Москвы), сообщал ТАСС. На дроне были два парашюта, взрывчатых веществ обнаружено не было. Второй обнаружили в поселке имени Воровского на северо-востоке Московской области. По данным ТАСС, «112», SHOT и Baza, это был UJ-22 Airborne украинского производства. Внутри дрона нашли около 17 кг взрывчатки — 30 брикетов массой по 570 г. У беспилотника закончилось топливо, взрыва не было, никто не пострадал.

На следующий день полиция начала проверку из-за падения беспилотника возле здания Мосгорсуда на Богородском валу. Аппарат был запущен из расположенного рядом парка, на квадрокоптере размером 15х15 см неустановленного производства не было никаких посторонних предметов. В пресс-службе суда позже сказали, что «это была детская игрушка».

