В ООН предрекли положение «на грани голодной смерти» для 1 млн человек

Судан, Эфиопия, Конго и Сомали стали хроническими «горячими точками голода», заявил Кобяков. Он также оценил ситуацию на Украине, напомнив, что при вооруженном конфликте фермеры не могут нормально работать

Олег Кобяков (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

В этом году 26-27 млн жителей Африки столкнутся с угрозой острой нехватки продовольствия, это «зона голода и кризиса», а около 970 тыс. африканцев «буквально окажутся на грани голодной смерти», — заявил в интервью «Известиям» директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) для связи с Россией Олег Кобяков.

Он уточнил, что речь во втором случае идет о жителях Судана и Южного Судана, Конго, Сомали, а также некоторых регионах Эфиопии. Острая ситуация сохранится в Йемене и Афганистане. «Эти «горячие точки голода», к сожалению, уже приобретают хронический характер», — оценил Кобяков.

Говоря о риске продовольственного кризиса на Украине, он напомнил, что в местах боевых действий невозможно поддерживать нормальную работу сельского хозяйства. На территории этого государства много беженцев и перемещенных лиц, сократилось растениеводство и животноводство, а также сократились доходы домохозяйств: «потому что, в отличие от России, Украина в значительной степени — это страна мелких товаропроизводителей в сельском хозяйстве». ООН выделила FAO $200 млн на помощь Украине.

Прошлым летом ООН сообщала, что на грани голода находятся 50 млн человек в 45 государствах, а количество тех, кто испытывает проблемы с продовольствием, возросло с 135 млн в 2019 году до 345 млн. В организации тогда подсчитали, что для удовлетворения потребностей 152 млн человек в еде потребуется $22,2 млрд. «Если мы не справимся с ним стратегически и эффективно, то нас ждут массовый голод, дестабилизация десятков стран и массовая миграция», — предупреждал директор продовольственной программы Дэвид Бизли.

В Еврокомисии в этом феврале предупредили, что в Европе могут начаться «войны за еду и воду», если ситуацию с климатом не удастся решить. «Я не сомневаюсь, что мои дети и внуки будут вести войны за воду и еду. <...> Сколько эпидемий голода мы будем терпеть из-за того, что в другой части мира больше нельзя вырастить сельскохозяйственную продукцию?», — указал замглавы ЕК Франс Тиммерманс.