Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 90,2 (+0,06) Инвестиции, 27 апр, 16:11 Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 81,56 (-0,07) Инвестиции, 27 апр, 16:11
Минобороны отчиталось о срыве ротации ВСУ в ДНР Политика, 05:43
В ООН предрекли положение «на грани голодной смерти» для 1 млн человек Общество, 05:30
В Киеве прогремели взрывы Политика, 04:58
Два вертолета ВВС США потерпели крушение на Аляске Политика, 04:45
«Коммерсантъ» узнал о попытках Microsoft остаться в России Бизнес, 04:34
The Times узнала о попытках Риши Сунака избежать встречи с Десантисом Политика, 04:13
Минздрав предложил создать службу психпомощи для воевавших на Украине Политика, 04:06
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Польша стала единсвтенной страной, не пополняющей хранилища газом Экономика, 03:20
В Сенате США обвинили Байдена в задержке поставок танков Украине Политика, 03:03
Дональд Трамп заявил, что Хиллари Клинтон больше не «продажная» Политика, 02:33
Премьер Молдавии заявил о запрете Путину на въезд Политика, 02:14
Туроператоры заявили о сокращении сроков отдыха на российских курортах Общество, 02:01
Как выглядит строительство АЭС «Аккую» в Турции. Видео Технологии и медиа, 01:47
«Ъ» узнал детали обвинения против главкома украинских ВМС Политика, 01:39
Общество ,  
0 

В ООН предрекли положение «на грани голодной смерти» для 1 млн человек

Глава ФАО Кобяков: почти 1 млн жителей Африки окажутся «на грани голодной смерти»
Судан, Эфиопия, Конго и Сомали стали хроническими «горячими точками голода», заявил Кобяков. Он также оценил ситуацию на Украине, напомнив, что при вооруженном конфликте фермеры не могут нормально работать
Олег Кобяков
Олег Кобяков (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

В этом году 26-27 млн жителей Африки столкнутся с угрозой острой нехватки продовольствия, это «зона голода и кризиса», а около 970 тыс. африканцев «буквально окажутся на грани голодной смерти», — заявил в интервью «Известиям» директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) для связи с Россией Олег Кобяков.

Он уточнил, что речь во втором случае идет о жителях Судана и Южного Судана, Конго, Сомали, а также некоторых регионах Эфиопии. Острая ситуация сохранится в Йемене и Афганистане. «Эти «горячие точки голода», к сожалению, уже приобретают хронический характер», — оценил Кобяков.

Говоря о риске продовольственного кризиса на Украине, он напомнил, что в местах боевых действий невозможно поддерживать нормальную работу сельского хозяйства. На территории этого государства много беженцев и перемещенных лиц, сократилось растениеводство и животноводство, а также сократились доходы домохозяйств: «потому что, в отличие от России, Украина в значительной степени — это страна мелких товаропроизводителей в сельском хозяйстве». ООН выделила FAO $200 млн на помощь Украине.

Прошлым летом ООН сообщала, что на грани голода находятся 50 млн человек в 45 государствах, а количество тех, кто испытывает проблемы с продовольствием, возросло с 135 млн в 2019 году до 345 млн. В организации тогда подсчитали, что для удовлетворения потребностей 152 млн человек в еде потребуется $22,2 млрд. «Если мы не справимся с ним стратегически и эффективно, то нас ждут массовый голод, дестабилизация десятков стран и массовая миграция», — предупреждал директор продовольственной программы Дэвид Бизли.

В Еврокомисии в этом феврале предупредили, что в Европе могут начаться «войны за еду и воду», если ситуацию с климатом не удастся решить. «Я не сомневаюсь, что мои дети и внуки будут вести войны за воду и еду. <...> Сколько эпидемий голода мы будем терпеть из-за того, что в другой части мира больше нельзя вырастить сельскохозяйственную продукцию?», — указал замглавы ЕК Франс Тиммерманс.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ФАО ООН голод продовольствие Африка Судан Южный Судан Эфиопия Сомали
Материалы по теме
Трое сотрудников продовольственной программы ООН погибли в Судане
Политика
Эрдоган предложил Путину новые инициативы по зерновой сделке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter