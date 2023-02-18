В ЕК предрекли «войны за еду» в случае бездействия в отношении климата

В Европе могут начаться «войны за еду и воду» в случае игнорирования климатических изменений. Об этом заявил глава Еврокомиссии по климату, замглавы ЕК Франс Тиммерманс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает CNBC.

«Климат — это безопасность, это одно и то же. <...> Я не сомневаюсь, что мои дети и внуки будут вести войны за воду и еду. <...> Сколько эпидемий голода мы будем терпеть из-за того, что в другой части мира больше нельзя вырастить сельскохозяйственную продукцию?» — сказал Тиммерманс.

В мае 2022 года министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце говорила, что засуха может стать одним из главным факторов в усугублении ситуации с голодом во всем мире. «Всемирная продовольственная программа полагает, что 300 млн человек в мире страдают от голода, и эти оценки постоянно корректируются в сторону увеличения. Горькая весть такова, что нам грозит самый сильный голод со времен Второй мировой войны с миллионами погибших», — заявила Шульце.

В конце января Financial Times сообщал, что, несмотря на снижение стоимости удобрений и пшеницы по сравнению с пиковыми значениями после начала военной операции на Украине, аналитики по-прежнему видят угрозу для мирового рынка зерна — в том числе из-за изменений климата. В 2022 году в Европе и других частях мира была зафиксирована рекордно высокая температура.

К тому же, опасения аналитиков вызывает относительно низкий уровень запасов зерна — в декабре продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщала, что запасы зерновых в мире на конец сезона 2023 года составят 839 млн т. Это на 1,1 млн т меньше, чем прогнозировалось в прошлом месяце — это самый низкий показатель за последние три года.