Бывшая глава комитета по туризму Петербурга возглавила «Роскино»

Евгения Маркова (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

В «Роскино» сменилось руководство: Евгения Маркова перешла в совет директоров, а новым гендиректором компании стала бывшая глава комитета по туризму Санкт-Петербурга Инна Шалыто, сообщили РБК в пресс-службе организации.

«Роскино» — преемник «Совэкспортфильма», который занимался производством и прокатом советского кино за рубежом. Компания государственная, полностью принадлежит Росимуществу. В качестве национального оператора занимается продвижением российских фильмов за рубежом, также проводит исследования зарубежных рынков и консультирует российских продюсеров по этому вопросу.

Маркова возглавляла «Роскино» с февраля 2020 года. Под ее руководством российские фильмы, сериалы и анимация стали позиционироваться под единым экспортным брендом — Russian Content Worldwide. «Роскино» также начало системно поддерживать международную копродукцию, запустив программы Focus on Russia и Country Dialogs в рамках ключевых кинорынков, а также образовательные программы для российских продюсеров. В итоге география международного присутствия российской киноиндустрии за рубежом увеличилась на 25%, сообщили в компании.

Шалыто с 2016 года занималась консалтингом в сфере GR и организацией мероприятий в сфере культуры, туризма и образования. В 2014–2016 годах возглавляла комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, до этого работала зампредседателя городского комитета по промышленной политике и инновациям.

В 2005–2012 годах занимала руководящие должности в структурах АФК «Система» и Yota — была директором по развитию инновационных медиапродуктов МТС, руководила компанией «Стрим».