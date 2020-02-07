В «Роскино» назначили нового гендиректора

Евгения Маркова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

На пост генерального директора «Роскино» назначили Евгению Маркову, ранее занимавшую должность директора по связям с индустрией компании «Экспоконтент». Об этом говорится в сообщении «Роскино», поступившем в РБК.

Кандидатуру Марковой выдвинул совет директоров организации, затем ее поддержало Минкультуры и утвердило Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Под управлением Марковой «Роскино» предстоит заняться повышением экспортного потенциала российского контента, говорится в сообщении. Своей задачей она видит создание для России репутации надежного партнера для международного кинопроизводства.

В совете директоров «Роскино» положительно оценили работу Марковой на предыдущей должности, отметив, что она успешно консультировала российские госструктуры и ведущих производителей кино-, ТВ- и анимационного контента по вопросам международного продвижения.

В конце декабря 2019 года совет директоров «Роскино» отправил в отставку Екатерину Мцитуридзе, которая занимала пост гендиректора с 2011 года. Ранее «Ведомости» сообщили, что совет директоров госкомпании высказал замечания к представленному Мцитуридзе отчету о работе в 2019 году.