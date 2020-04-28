Москва и область приостановили организацию отдыха школьников до августа

Власти Москвы и Подмосковья из-за ситуации с распространением коронавируса приостановили организацию детского отдыха до 31 июля. Решение о третьей смене в августе примут позднее, пообещал Сергей Собянин

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Власти Москвы из-за распространения коронавирусной инфекции решили приостановить организацию летнего отдыха школьников до 31 июля. Об этом в своем блоге написал мэр Сергей Собянин.

По его словам, большинство регионов в ближайшие месяцы вряд ли смогут принять учеников из Москвы. «Проведение городских смен в школах также несет риск возникновения очагов заболевания», — добавил он. Решение по поводу третьей смены в августе будет принято позднее, пообещал Собянин.

Приостановить до 31 июля организацию детского оздоровительного отдыха на базе образовательных учреждений решили и власти Подмосковья, следует из указа губернатора Андрея Воробьева. Московская область также перенесла организацию отдыха граждан и других подобных мероприятий, в том числе в рамках проекта «Активное долголетие», на срок не ранее 1 августа.

Кроме того, Москва и область с 1 до 11 мая приостанавливают дистанционное обучение для школьников.

Президент Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 28 апреля объявил, что из-за ситуации с коронавирусом нерабочие дни во всей стране будут действовать до 11 мая включительно. После этого власти Москвы и Подмосковья продлили до этого срока режим самоизоляции.

В конце марта премьер Михаил Мишустин поручил приостановить работу горнолыжных трасс и других объектов массового отдыха на российских курортах. Ограничения будут действовать до 1 июня, на это время пансионаты, санатории, детские лагеря и гостиницы, расположенные в российских курортах любого уровня, перестали принимать отдыхающих.

По состоянию на 28 апреля в Москве подтверждено 58,4 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 479 человек. В Подмосковье с начала пандемии зафиксировали 10 231 случай заражения и 74 летальных исхода.