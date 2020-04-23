Четверть россиян изменили свои планы на лето из-за эпидемии

ВЦИОМ поинтересовался планами россиян на майские праздники и лето. Большинство решили провести отдых дома или на даче, выросла доля респондентов, которым пришлось изменить планы на отпуск

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Доля россиян, которые из-за пандемии коронавируса изменили свои планы на майские каникулы и летний отдых, за месяц поднялась с 17 до 26%. Об этом свидетельствует опрос, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Больше всего респондентов решили, что проведут майские праздники и летний отдых дома — 57%. В прошлом году отпуск дома провели 33% респондентов. Доля тех, кто решил отдохнуть летом на даче, также выросла с 27% в 2019 году до 35%.

Поехать за границу намерены в этом году 5% участников опроса, в прошлом году в ближнем и дальнем зарубежье отдыхали 8% россиян.

Главной причиной изменений планов на лето и майские праздники стал коронавирус — об этом сообщили 50% — и введенный в связи с эпидемией карантин — 34%. Еще 11% изменили планы из-за закрытия границ. За прошедший месяц с 17 до 2% упала доля тех, кто изменил планы в связи с падением курса рубля и экономическим кризисом, подсчитали во ВЦИОМе.