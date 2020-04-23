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Пандемия коронавируса ,  
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Четверть россиян изменили свои планы на лето из-за эпидемии

ВЦИОМ поинтересовался планами россиян на майские праздники и лето. Большинство решили провести отдых дома или на даче, выросла доля респондентов, которым пришлось изменить планы на отпуск
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Доля россиян, которые из-за пандемии коронавируса изменили свои планы на майские каникулы и летний отдых, за месяц поднялась с 17 до 26%. Об этом свидетельствует опрос, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Больше всего респондентов решили, что проведут майские праздники и летний отдых дома — 57%. В прошлом году отпуск дома провели 33% респондентов. Доля тех, кто решил отдохнуть летом на даче, также выросла с 27% в 2019 году до 35%.

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Поехать за границу намерены в этом году 5% участников опроса, в прошлом году в ближнем и дальнем зарубежье отдыхали 8% россиян.

Главной причиной изменений планов на лето и майские праздники стал коронавирус — об этом сообщили 50% — и введенный в связи с эпидемией карантин — 34%. Еще 11% изменили планы из-за закрытия границ. За прошедший месяц с 17 до 2% упала доля тех, кто изменил планы в связи с падением курса рубля и экономическим кризисом, подсчитали во ВЦИОМе.

В Минздраве выступили за продление ограничений на майские праздники
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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Дата прекращения действия ограничительных мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2, пока не известна. Источники РБК сообщили, что в качестве основного сценария власти рассматривают продление режима самоизоляции на майские праздники. Период нерабочих дней, который заканчивается 30 апреля, они также намерены продлить.

В среду, 22 апреля, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, выступил за продление режима самоизоляции. Он привел как пример страны, которые перешли на другую фазу развития эпидемического процесса и не отменили такой режим. «Какие-то послабления есть, но эти меры по-прежнему сохраняются. Поэтому у нас в стране эти меры должны быть сохранены», — подчеркнул Брико.

По мнению директора ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко, при самом оптимистическом сценарии поездки за рубеж могут возобновиться не раньше июля. По его словам, на примере зарубежных стран первые послабления ограничительных мер Россия сможет предпринять только спустя полтора-два месяца после прохождения пика заболеваемости.

«Здесь же не все зависит только от России, страны, в которые едут россияне, могут не открыть границу или открыть ее не для всех, возможно, появятся еще какие-то технические требования. Июль-август — наиболее оптимистичная ситуация для всех нас», — отметил Осауленко.

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Источник: JHU
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: туризм, отдых, отпуск, коронавирус
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