Минтруд допустил появление до 6 млн безработных в России после эпидемии

Рост безработицы до 5-6 млн человек в России — это возможный, но не единственный вариант развития событий, заявил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, сейчас наблюдается тенденция к сохранению занятости

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Количество безработных в России может достигнуть 5-6 млн человек, однако это только один из возможных сценариев, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«Когда мы говорим о 5-6 миллионах человек, о которых сейчас говорит Высшая школа экономики, это в принципе одно из сценарных развитий, один из сценариев, которые министерство труда на сегодняшний день просчитывало у себя, то есть мы четко отследили тенденции, которые складываются на рынке, мы понимаем, что при развитии событий один из сценарных условий соответствовал такому уровню безработицы», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, сейчас в стране не имеют работы около 3,7 млн человек, из них стали на учет в центрах занятости почти 950 тыс. человек. Котяков отметил, что сейчас наблюдается тенденция к сохранению занятости, она является следствием принятых властями мер поддержки.

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В понедельник, 27 апреля, эксперты ООН опубликовали доклад, в котором спрогнозировали появление в мире уже во втором квартале 2020 года до 195 млн безработных. «Кризис COVID-19 погружает мировую экономику в рецессию с историческими уровнями безработицы и бедности», — отметили эксперты организации. Больше всего от кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, могут пострадать малые и средние предприятия, работники сельского хозяйства, самозанятые, беженцы и трудовые мигранты, считают эксперты ООН.