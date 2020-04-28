Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 74,57 (+0,07) Quote, 13:21
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 80,77 (+0,01) Quote, 13:21
Нурмагомедов заявил о нехватке лекарств в больницах Дагестана Спорт, 22:35 В Москве будут тестировать на коронавирус с помощью анализа крови Общество, 22:28 Москва и область приостановили организацию отдыха школьников до августа Общество, 22:25 Путин рассмотрит вопрос о поддержке нефтяников Бизнес, 22:18 Запрет на плевки и завершение Лиги 1. Главное в спорте за 28 апреля Спорт, 22:01 Минтруд допустил появление до 6 млн безработных в России после эпидемии Общество, 21:55 В Москве ограничат время шумного ремонта в домах в период самоизоляции Общество, 21:49 Непомнящий проиграл Карлсену на онлайн-супертурнире Спорт, 21:47 Число зараженных коронавирусом военных в России достигло 960 Общество, 21:28 МВД Москвы опровергло наличие «плана» по протоколам за нарушение изоляции Общество, 21:17 Экс-тренер сборной России по биатлону заявил о невыплаченной зарплате Спорт, 21:16 В США зафиксировали более 1 млн случаев заражения коронавирусом Общество, 21:08 Подмосковье вслед за Москвой продлило режим самоизоляции до 11 мая Политика, 21:07 Московские кафе и рестораны останутся закрытыми до 12 мая Общество, 21:03
Пандемия коронавируса ,  
0 

Минтруд допустил появление до 6 млн безработных в России после эпидемии

Рост безработицы до 5-6 млн человек в России — это возможный, но не единственный вариант развития событий, заявил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, сейчас наблюдается тенденция к сохранению занятости
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Количество безработных в России может достигнуть 5-6 млн человек, однако это только один из возможных сценариев, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«Когда мы говорим о 5-6 миллионах человек, о которых сейчас говорит Высшая школа экономики, это в принципе одно из сценарных развитий, один из сценариев, которые министерство труда на сегодняшний день просчитывало у себя, то есть мы четко отследили тенденции, которые складываются на рынке, мы понимаем, что при развитии событий один из сценарных условий соответствовал такому уровню безработицы», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, сейчас в стране не имеют работы около 3,7 млн человек, из них стали на учет в центрах занятости почти 950 тыс. человек. Котяков отметил, что сейчас наблюдается тенденция к сохранению занятости, она является следствием принятых властями мер поддержки.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

В понедельник, 27 апреля, эксперты ООН опубликовали доклад, в котором спрогнозировали появление в мире уже во втором квартале 2020 года до 195 млн безработных. «Кризис COVID-19 погружает мировую экономику в рецессию с историческими уровнями безработицы и бедности», — отметили эксперты организации. Больше всего от кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, могут пострадать малые и средние предприятия, работники сельского хозяйства, самозанятые, беженцы и трудовые мигранты, считают эксперты ООН.

По прогнозу ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, при базовом сценарии уровень безработицы в России в текущем году составит 8%. «Корпоративный сектор потеряет в 2020 году 700 тыс. работников против 1,5 млн человек в некорпоративном, однако затем восстановление идет быстрее именно у некорпоративного сектора», — уточнил он. При этом сценарии в 2024 году уровень безработицы окажется выше, чем в 2019-м.

Однако при худшем варианте развития событий безработица в России в 2020 году вырастет до 9,5%, а в 2021 году вырастет до 9,8%, прогнозирует Кузьминов. Высокий уровень безработицы сохранится до 2024 года, когда она все еще будет превышать уровень 2019 года почти вдвое и составит 8,1%, предупредил ректор ВШЭ.

Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России
Общество
Ярослав Кузьминов

Президент Владимир Путин 15 апреля поручил предоставить предприятиями малого и среднего бизнеса безвозмездную финансовую помощь от правительства для выплаты зарплаты сотрудникам. По словам Путина, выплаты рассчитаны из размера 12 130 руб. на одного работника в месяц. Однако президент рассказал о существенном условии: предприятие должно сохранить 90% рабочих мест, которые были у него по состоянию на 1 апреля.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, эпидемия, безработица
Материалы по теме
Минтруд предложил новый порядок изменения трудовых отношений при эпидемии
Экономика
ООН спрогнозировала исторический уровень безработицы из-за пандемии
Общество
Росстат представил данные об уровне безработицы в марте
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter