ООН спрогнозировала исторический уровень безработицы из-за пандемии

Больше всего от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, могут пострадать малые и средние предприятия, работники сельского хозяйства, самозанятые, трудовые мигранты и беженцы, предупредили эксперты ООН

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Из-за пандемии коронавируса уже во втором квартале 2020 года могут потерять работу 195 млн человек, сообщается в докладе ООН.

«Кризис COVID-19 погружает мировую экономику в рецессию с историческими уровнями безработицы и бедности», — отметили эксперты организации.

Больше всего от кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, могут пострадать малые и средние предприятия, работники сельского хозяйства, самозанятые, беженцы и трудовые мигранты, прогнозирует ООН.

По прогнозу ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, при базовом сценарии уровень безработицы в России в текущем году составит 8%. «Корпоративный сектор потеряет в 2020 году 700 тыс. работников против 1,5 млн человек в некорпоративном, однако затем восстановление идет быстрее именно у некорпоративного сектора», — уточнил он. При этом сценарии в 2024 году уровень безработицы окажется выше, чем в 2019-м.