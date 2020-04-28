Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 74,5 (-0,22) Quote, 27 апр, 12:34
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 80,76 (+0,51) Quote, 27 апр, 12:34
Россиян обяжут носить маски в самолетах после возобновления рейсов Общество, 02:16 Депутаты из «Слуги народа» попросили смягчить карантин на Украине Политика, 02:10 В Техасе в начале мая снимут часть введенных из-за COVID-19 ограничений Общество, 01:41 ООН спрогнозировала исторический уровень безработицы из-за пандемии Общество, 01:29 СК показал видео с места взрыва автомобиля в Волгограде Общество, 01:10 Росавиация составила предварительный график вывозных рейсов до 5 мая Общество, 00:33 Михаилу Прохорову предложили стать деканом в Финансовом университете Общество, 00:30 Власти Москвы назвали результаты лечения больных с COVID-19 плазмой крови Общество, 00:27 Хафтар объявил о переходе управления Ливией к армии Политика, 00:18 Месси потерял в цене почти €40 млн. Главное о футбольном рынке Испании Спорт, 00:00 Губернатор Подмосковья извинился за долгое ожидание скорых Общество, 27 апр, 23:49 В Минпромторге заявили о возможности обязать аптеки иметь в продаже маски Общество, 27 апр, 23:29 Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России Общество, 27 апр, 23:23 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 апреля Общество, 27 апр, 23:07
Пандемия коронавируса ,  
0 

ООН спрогнозировала исторический уровень безработицы из-за пандемии

Больше всего от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, могут пострадать малые и средние предприятия, работники сельского хозяйства, самозанятые, трудовые мигранты и беженцы, предупредили эксперты ООН
Фото: Nick Oxford / Reuters
Фото: Nick Oxford / Reuters

Из-за пандемии коронавируса уже во втором квартале 2020 года могут потерять работу 195 млн человек, сообщается в докладе ООН.

«Кризис COVID-19 погружает мировую экономику в рецессию с историческими уровнями безработицы и бедности», — отметили эксперты организации.

Больше всего от кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, могут пострадать малые и средние предприятия, работники сельского хозяйства, самозанятые, беженцы и трудовые мигранты, прогнозирует ООН.

В США предсказали безработицу уровня Великой депрессии после пандемии
Общество
Фото: Nick Oxford / Reuters

По прогнозу ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, при базовом сценарии уровень безработицы в России в текущем году составит 8%. «Корпоративный сектор потеряет в 2020 году 700 тыс. работников против 1,5 млн человек в некорпоративном, однако затем восстановление идет быстрее именно у некорпоративного сектора», — уточнил он. При этом сценарии в 2024 году уровень безработицы окажется выше, чем в 2019-м.

При худшем сценарии безработица в России в 2020 году вырастет до 9,5%, а в следующем увеличится до 9,8%, прогнозирует Кузьминов. Корпоративный сектор может потерять в текущем году 1,2 млн рабочих мест против 2,2 млн в некорпоративном. Восстановительный рост в обоих секторах начнется только в 2022 году, а безработица в 2024-м при этом варианте развития событий все еще будет превышать докризисный уровень 2019 года почти вдвое и составит 8,1%, предупредил ректор ВШЭ.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Виктория Полякова
Теги: безработица, ООН, коронавирус
Материалы по теме
Росстат представил данные об уровне безработицы в марте
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза
Экономика
За неделю россияне подали более 180 тыс. заявок о признании безработными
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter