Власти назвали летальность COVID-19 в России одной из самых низких в мире

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Уровень летальности при заболевании COVID-19 в России является одним из самых низких в мире и составляет около 1%. Об этом на совещании по ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Уровень летальности в РФ один из самых низких в мире, он не превышает 1%, но он важен для оценки эпидемиологической ситуации», — сказала Попова и напомнила, что в мире коронавирусом уже заразились более 3 млн человек, при этом более 210 тыс. умерли.

По данным российского оперативного штаба, в России за все время эпидемии зафиксировано 93,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом 867 человек умерли.



Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Материал дополняется.