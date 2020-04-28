Пандемия коронавируса , 28 апр, 18:44
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Власти назвали летальность COVID-19 в России одной из самых низких в мире
Уровень летальности при заболевании COVID-19 в России является одним из самых низких в мире и составляет около 1%. Об этом на совещании по ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Уровень летальности в РФ один из самых низких в мире, он не превышает 1%, но он важен для оценки эпидемиологической ситуации», — сказала Попова и напомнила, что в мире коронавирусом уже заразились более 3 млн человек, при этом более 210 тыс. умерли.
По данным российского оперативного штаба, в России за все время эпидемии зафиксировано 93,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом 867 человек умерли.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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