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Пандемия коронавируса ,  
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В Осетии рост числа зараженных коронавирусом связали с недавним митингом

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Количество зараженных коронавирусом в Северной Осетии за сутки увеличилось на 148 человек. Это произошло из-за несоблюдения жителями режима изоляции, в том числе во время митинга во Владикавказе, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Рост количества зараженных можно связать с митингом. Мы это прогнозировали и информировали об этом. У нас произошло массовое мероприятие, в ходе которого не соблюдалась [социальная] дистанция. Люди приходили без масок, перчаток, средств индивидуальной защиты. Также увеличение числа зараженных связано с тем, что люди не соблюдают режим самоизоляции и рекомендации Роспотребнадзора», — добавили в пресс-службе со ссылкой на замглавы республиканского Роспотребнадзора Зарему Каболову.

Акция протеста из-за режима самоизоляции во Владикавказе. Фоторепортаж
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Во Владикавказе 20 апреля состоялся несанкционированный митинг. Участники акции требовали от властей поддержки людей, которые столкнулись с финансовыми проблемами из-за пандемии, а также требовали отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. Битаров вышел к протестующим, а затем пообещал, что местные власти окажут поддержку тем, кто пострадал из-за пандемии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти события, отмечал, что мероприятие было незаконным, а также допускал, что это может повлиять на эпидемиологическую ситуацию.

Согласно информации на сайте управления Роспотребнадзора по Северной Осетии, количество зараженных коронавирусной инфекцией достигло 549 человек (плюс 148 за сутки). Выздоровели 60 заболевших, два человека скончались.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: новости РБК, Северная Осетия, Роспотребнадзор, митинг
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