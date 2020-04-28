СМИ узнали о поручении властей оценить загрязнение воздуха на карантине

Власти поручили до 30 апреля оценить качество воздуха в 12 самых загрязненных городах России, пишет «Коммерсантъ». Проверка определит основной источник выбросов: обвиняют в этом друг друга транспорт и промышленность

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Роспотребнадзор и Росгидромет должны провести дополнительные измерения качества воздуха в 12 самых загрязненных городах России. Об этом со ссылкой на соответствующее поручение вице-премьера Виктории Абрамченко сообщает «Коммерсантъ».

До 30 апреля указанные ведомства должны проверить уровень загрязнения воздуха в таких городах, как Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Власти регионов при этом должны были до 24 апреля сообщить Росприроднадзору о промышленных предприятиях, которые работали во время карантина. Росприроднадзор же до 12 мая проанализирует данные и сообщит о результатах правительству, пишет издание.

Поводом для проверки стало недоверие властей к комплексным планам регионов по снижению выбросов в соответствии с требованиями проекта «Чистый воздух», а также споры об основном источнике загрязнения, в котором друг друга обвиняют промышленность и транспорт, пишет издание. Таким образом, проверка при отсутствии транспорта во время режима самоизоляции позволить дать более объективную оценку об источниках загрязнения.

Проект «Чистый воздух» входит в нацпроект «Экология» и предусматривает в 2019–2024 годах уменьшение общего объема выбросов в 12 указанных городах на 20%. На реализацию проекта планируется потратить 480,5 млрд руб., из которых чуть больше 100 млрд руб. составляют бюджетные средства.