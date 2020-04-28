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Пандемия коронавируса ,  
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ООН попросила не ждать возврата к «старой нормальности» после пандемии

Страны должны работать над созданием новой экономики и увеличением числа рабочих мест, так как возвращения к «старой нормальности» не будет, заявили эксперты ООН
Фото: Michael Probst / AP
Фото: Michael Probst / AP

Страны должны принять меры по созданию новой экономики и увеличению числа рабочих мест после пандемии коронавируса, сообщается в докладе ООН.

«Возвращения к «старой нормальности» не будет. Массовые перераспределения финансовых ресурсов, проведенные правительствами в эти недели и месяцы, <...> являются проблеском будущего», — указывают эксперты организации.

По их прогнозу, на фоне пандемии коронавируса уже во втором квартале 2020 года останутся без работы 195 млн человек, а уровень безработицы и бедности может стать «историческим». Больше всего от кризиса, вызванного эпидемией COVID-19, по мнению экспертов ООН, пострадают малые и средние предприятия, работники сельского хозяйства, самозанятые и трудовые мигранты.

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Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в начале апреля сообщила об остановке мировой экономики. По ее словам, ситуация сейчас хуже, чем во время глобального экономического кризиса 2008–2009 годов. Особую угрозу глава МВФ видит в возможной волне банкротств и сокращении рабочих мест, которые могут не только подорвать способность экономики к восстановлению, но и разрушить основы общества.

По данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом заразились более 3 млн человек, свыше 210 тыс. умерли от заболевания. Больше всего случаев заражения и летальных исходов выявлено в США. В них с начала эпидемии зарегистрировано 987 тыс. заразившихся, 56,1 тыс. человек умерли от осложнений COVID-19. В тройке лидеров по этим показателям находятся также Италия (199,4 тыс. заболевших и 26,9 тыс. смертей) и Испания (229,4 тыс. заразившихся и 23,5 тыс. умерших). Россия по числу случаев заражения находится на девятом месте.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: ООН, коронавирус
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