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В США предсказали безработицу уровня Великой депрессии после пандемии

Фото: Nick Oxford / Reuters
Фото: Nick Oxford / Reuters

Безработица в США может достигнуть уровня великой депрессии, после того как страна оправится от эпидемии коронавируса. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил советник президента Дональда Трампа по экономике Кевин Хассет.

«Во время кризиса 2008 году мы потеряли 8,7 миллиона рабочих мест. Сейчас мы теряем столько рабочих мест примерно каждые 10 дней», — сказал Хассет.

Он пояснил, что нынешний кризис стал крупнейшим, с которым сталкивалась американская экономика когда-либо. «Мы увидим уровень безработицы, приближающийся к показателю времен Великой депрессии», — сказал советник президента.

Количество безработных в США выросло на рекордные 6,6 млн за неделю
Экономика
Фото: John Minchillo / AP

Пик безработицы во время Великой депрессии в США пришелся на 1933 год — тогда без работы осталось около 25% трудоспособного населения страны.

За последнюю неделю марта за пособием по безработице в органы занятости США обратились более 6,6 млн американцев. По сравнению с показателем предшествующей недели, эта цифра выросла вдвое. 

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Источник: JHU
Данные по миру i

24 апреля Трамп подписал закон о выделении помощи экономике Соединенных Штатов на $484 млрд. Большая часть этих средств — $320 млрд — пойдет на кредитование малого бизнеса, чтобы тот мог выплачивать зарплаты сотрудникам в период простоя.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: США, коронавирус, безработица
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