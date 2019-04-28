Площадь пожара на складе в Воронежской области возросла до 42 тыс. кв. м.

Площадь пожара на складе в Воронежской области возросла до 42 тыс. кв. м.

В Воронежской области площадь пожара в складских помещениях распределительного центра возросла до 42 тыс. кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС России.

«По уточненным данным пожар происходит на всей площади — 42 тысячах квадратных метров», — сказали в пресс-службе ведомства.

Источник ТАСС в экстренных службах региона рассказал, что произошло частичное обрушение кровли здания. Собеседник «РИА Новости» подтвердил эту информацию.

Ранее сообщалось, что склады в селе Нечаевка горят на площади 20 тыс. кв. м. Информация о пожаре поступила спасателям в 00:08 мск. В региональном главке МЧС отмечали, что погибших и пострадавших нет, как и угрозы жилым домам.