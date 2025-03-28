Очевидцы рассказали об обрушении зданий в Бангкоке во время землетрясения

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Находившиеся в Бангкоке в момент землетрясения люди не сразу поняли, что происходит, когда все вокруг начало шататься, а «из бассейнов на высоких домах выливалась вода». Об этом РБК рассказали очевидцы Дарья и Анна.

«Я застала пик землетрясения в дороге (ехала на байке) в сторону Thailand Creative & Design Center (TCDC). Ощутила странное покачивание, схожее с ощущениями на небольшой лодке, но не сразу поняла что происходит <...> У высоких домов из бассейнов выливалась вода», — сказала Анна. «Потом на улицах стало заметно увеличиваться количество людей, все выходили из зданий в округе», — добавила она. «Сейчас уже около 40 минут все ждут у входа в здания, повторных толчков не ощущали. Ощущается тревожно из-за количества людей, звуков сирен и высокой температуры (+35)», — рассказала РБК Анна.

Другая россиянка, Дарья призналась, что застала землетрясение «в кафе в аэропорту в ожидании вылета в Петербург». Она почувствовала головокружение и подумала, что теряет сознание. «Оглянулась — люди вокруг тоже были растеряны, повставали с мест», — рассказала Дарья. По ее словам, шатались «вывески и люстры, думала, что что-то случилось со зданием аэропорта».

«Сильное землетрясение в Таиланде застало меня врасплох прямо в торговом центре», — рассказала РБК российская туристка Елена Ждан. «Внезапно земля ушла из-под ног, я потеряла равновесие, мир вокруг как будто поплыл. Ощущение собственной слабости усиливалось вид вокруг — обычно спокойные тайцы засуетились, бросились к выходам. Началась паника. Вокруг царил хаос: люди бежали кто куда, некоторые просто стояли, наблюдая, как вдали рушатся здания. Спустя минут сорок произошел второй толчок, слабее первого, но вновь вызвавший панику и новую волну бегущих из зданий. Сейчас метро не работает», — добавила она.

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