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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Пугачева после теракта заявила о скорби «в душе, а не в Instagram»

Алла Пугачева: скорбь должна быть в душе, а не в Instagram
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Пугачева ранее оставила комментарий со словом «прости» под постом певицы Манижи, где та говорила о возможных «последствиях» для выходцев из Таджикистана и других стран Средней Азии после теракта
Алла Пугачева
Алла Пугачева (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Певица, народная артистка СССР Алла Пугачева после теракта в «Крокус Сити Холле» опубликовала пост, в котором заявила, что скорбь должна быть «в душе, а не в Instagram» (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Это первая публикация Пугачевой после теракта в «Крокусе», который произошел 22 марта.

«Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram, Аминь», — написала она, опубликовав свою фотографию.

Накануне Пугачева оставила комментарий со словом «прости» под постом певицы Манижи, где та говорила о возможных «последствиях» для выходцев из Таджикистана и других стран Средней Азии после теракта. Нападение Манижа назвала «вопиющим зверством».

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Вооруженные люди устроили стрельбу по зрителям в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта, а потом подожгли здание, которое в итоге полностью сгорело, а кровля обвалилась.

При теракте, по последним данным, погибли 143 человека, более 180 пострадали, в больницах остаются более 70 человек.

По делу о теракте арестованы восемь человек, в том числе четверо, которых следствие считает непосредственными участниками атаки.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Крокус Сити Холл Алла Пугачева
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