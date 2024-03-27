Алла Пугачева извинилась перед Манижей после поста о теракте в «Крокусе»

Алла Пугачева (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Народная артистка СССР Алла Пугачева в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) извинилась перед певицей Манижей (настоящее имя — Манижа Сангин) под ее постом о возможных «последствиях» для выходцев из Таджикистана и других стран Средней Азии после теракта в «Крокус Сити Холле».

Певица накануне назвала теракт в «Крокусе» «вопиющим зверством», добавив, что рада, что ее бабушка его не застала. Манижа опубликовала видеозапись, где рассказала о своей бабушке, к которой каждое лето приезжала в Душанбе. Бабушка, по словам певицы, учила ее «есть только с той стороны тарелки, с которой она к тебе повернута». У таджиков принято есть плов из одной тарелки, пояснила артистка.

«Философия этой фразы в том, что [нужно] быть смиренным и принимать то, что дает судьба. И никогда не отбирать то, что тебе не принадлежит», — сказала певица.

Бабушка Манижи умерла 14 лет назад. «Последние несколько лет я много думаю о том, что я рада, что она не проживает то, что происходит с нами и с миром. А еще я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и на всех жителей Центральной Азии не коснутся ее», — сказала Манижа.

«Прости!!!» — написала Пугачева в комментариях под видео.