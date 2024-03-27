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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Алла Пугачева извинилась перед Манижей после поста о теракте в «Крокусе»

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Алла Пугачева
Алла Пугачева (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Народная артистка СССР Алла Пугачева в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) извинилась перед певицей Манижей (настоящее имя — Манижа Сангин) под ее постом о возможных «последствиях» для выходцев из Таджикистана и других стран Средней Азии после теракта в «Крокус Сити Холле».

Певица накануне назвала теракт в «Крокусе» «вопиющим зверством», добавив, что рада, что ее бабушка его не застала. Манижа опубликовала видеозапись, где рассказала о своей бабушке, к которой каждое лето приезжала в Душанбе. Бабушка, по словам певицы, учила ее «есть только с той стороны тарелки, с которой она к тебе повернута». У таджиков принято есть плов из одной тарелки, пояснила артистка.

«Философия этой фразы в том, что [нужно] быть смиренным и принимать то, что дает судьба. И никогда не отбирать то, что тебе не принадлежит», — сказала певица.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Бабушка Манижи умерла 14 лет назад. «Последние несколько лет я много думаю о том, что я рада, что она не проживает то, что происходит с нами и с миром. А еще я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и на всех жителей Центральной Азии не коснутся ее», — сказала Манижа.

«Прости!!!» — написала Пугачева в комментариях под видео.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта: вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь по людям, подожгли концертный зал и скрылись. В результате теракта и пожара погибли 143 человека, пострадали более 180. Пожар удалось потушить спустя сутки, концертный зал выгорел полностью.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). Всего по делу было задержано 11 человек, в том числе четверо непосредственных участников нападения. Семерых из них арестовали до 22 мая. Четверо обвиняемых в теракте — граждане Таджикистана.

Теги
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Алла Пугачева Крокус Сити Холл теракт извинения Manizha Таджикистан
Алла Пугачева фото

Алла Пугачева

певица, актриса, продюсер, композитор
15 апреля 1949 года
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