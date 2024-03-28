Светлаков рассказал о спасении Бурунова от террористов в «Крокусе»

Сергей Бурунов (Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС)

Российский шоумен и телеведущий Сергей Светлаков во время теракта в «Крокус Сити Холле» предупредил о нападении актера Сергея Бурунова. Об этом Светлаков рассказал в интервью YouTube-блогеру Надежде Стрелец.

По словам Светлакова, Бурунов собирался прийти на концерт группы «Пикник», перед выступлением которой произошел теракт, но опаздывал. После того как началась стрельба, Светлаков предупредил, чтобы тот не заходил в концертный зал.

«Он позвонил тогда, когда уже выстрелы были. Он говорит: «Я подъезжаю, через минуту буду. Я говорю: «Блин, как здорово, что ты позвонил, все, стой там, где ты есть, и не заходи», — рассказал Светлаков.

Ранее шоумен рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак, что террористы зашли в концертный зал «Крокуса» со стороны амфитеатра. По словам Светлакова, стрельба была в нескольких метрах от него. Группа из 20–30 человек закрылась в узком коридоре и заблокировала дверь стульями.

Вскоре дверь взломала другая группа спасающихся людей. После этого менеджер зала по имени София решила вывести посетителей по лестнице. Затем люди попали в задымленное фойе, там им помог другой сотрудник «Крокуса» — он жестами показал, чтобы те не бежали через центр. После этого группа посетителей оказалась на улице.

Светлаков рассказал, что нашел менеджера, которая помогла ему и другим посетителям спастись, и поблагодарил ее. «Спасибо ей! Она герой. Соболезнование всем пострадавшим. Это был ад», — рассказал шоумен.

Нападение на «Крокус» произошло вечером 22 марта: несколько вооруженных людей ворвались в здание, начали стрелять по людям, устроили поджог и скрылись. По последним данным, погибли 143 человека, пострадали свыше 180. По делу о теракте задержали 11 человек, в том числе четырех предполагаемых непосредственных участников нападения. Суд арестовал их до 22 мая.