Песков заявил, что официальных версий теракта в «Крокусе» еще не называли

Фото: Андрей Любимов / РБК

Российские спецслужбы работают над различными вервиями теракта в «Крокус Сити Холле», однако официальных версий еще никто не высказывал, заявил «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока, если вы обратили внимание, никаких официальных версий никто не высказал. Здесь нужно дождаться, когда они будут высказаны», — сказал он, отвечая на вопрос, к каким выводам пришли спецслужбы в ходе расследования.

Вместе с тем Песков заявил, что США, настаивая на единственной версии теракта, а именно причастности «Исламского государства» (ИГ, признана террористической организацией и запрещена в России), пытаются «переключить с чего-то внимание».

Он также напомнил про вчерашние заявления главы ФСБ Александра Бортникова о возможной причастности к теракту Украины. «Я не хочу быть голословным. Спецслужбы работают с тем, чтобы подкрепить существующие версии и остановиться на одной, аргументированной», — добавил пресс-секретарь президента.

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