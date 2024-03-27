 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Песков заявил, что официальных версий теракта в «Крокусе» еще не называли

Песков: спецслужбы расследуют теракт в «Крокусе», официальной версии пока нет
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Российские спецслужбы работают над различными вервиями теракта в «Крокус Сити Холле», однако официальных версий еще никто не высказывал, заявил «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока, если вы обратили внимание, никаких официальных версий никто не высказал. Здесь нужно дождаться, когда они будут высказаны», — сказал он, отвечая на вопрос, к каким выводам пришли спецслужбы в ходе расследования.

Вместе с тем Песков заявил, что США, настаивая на единственной версии теракта, а именно причастности «Исламского государства» (ИГ, признана террористической организацией и запрещена в России), пытаются «переключить с чего-то внимание».

Он также напомнил про вчерашние заявления главы ФСБ Александра Бортникова о возможной причастности к теракту Украины. «Я не хочу быть голословным. Спецслужбы работают с тем, чтобы подкрепить существующие версии и остановиться на одной, аргументированной», — добавил пресс-секретарь президента.

Материал дополняется.

Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 100,27 (-0,14) Инвестиции, 17:15 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 92,59 (+0,02) Инвестиции, 17:15
Котировки АЛРОСА выросли на новости о соглашении с Гохраном Инвестиции, 21:37
Песков заявил, что официальных версий теракта в «Крокусе» еще не называли Политика, 21:35
Братьев обвиняемого в нападении на «Крокус» допросили в Таджикистане Общество, 21:15
Захарова пообещала ответ России на высылку дипломата из Латвии Политика, 21:08
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 21:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:02
Умер нобелевский лауреат и автор книги «Думай медленно… решай быстро» Экономика, 20:54
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Чехия ввела санкции против Медведчука Политика, 20:43
В Белгороде и Белгородском районе включили сирены ракетной опасности Политика, 20:41
Путин заявил о недружественных России зарубежных элитах Политика, 20:38
Открытый интерес в опционах на биткоин достиг рекорда. Что это значит Крипто, 20:34
Ростовский губернатор пообещал выплаты семьям жертв в «Крокусе» Общество, 20:29
Ротенберг назвал СКА одним из грандов КХЛ после вылета из плей-офф Спорт, 20:28
ЦСКА сменил главного тренера после провального сезона в КХЛ Спорт, 20:26